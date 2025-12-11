Afrique: Mondial 2026 - Un amical États-Unis-Sénégal se précise pour le 31 mai

L'équipe nationale du Sénégal pourrait affronter les États-Unis en match amical le 31 mai 2026 à Charlotte, dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du Monde 2026.

La fédération américaine aurait proposé cette rencontre aux Lions peu après le tirage au sort, qui n'a pas placé les deux équipes dans le même groupe selon Yahoo Sports.

Pour le Sénégal logé dans le groupe I aux côtés de la France, de la Norvège et d'un barragiste (Bolivie, Suriname ou Irak) - ce match constituerait un test de haut niveau, moins de quinze jours avant le coup d'envoi du Mondial. Par ailleurs, la fédération sénégalaise de football travaille toujours à la programmation d'autres matchs durant la trêve internationale de mars, dans l'optique d'une préparation optimale pour la Coupe du Monde.