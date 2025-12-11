Madagascar: Concert - Reko Band dévoile son troisième album

Le Reko Band s'apprête à revenir sur la scène du Palais des sports, un an après avoir rempli la salle pour son premier concert en décembre 2024. Le deuxième rendez-vous est fixé au 28 décembre, avec une ouverture des portes à 11 heures et un début de spectacle à 15 heures. L'évènement est organisé par l'agence Studio 58, spécialiste de l'organisation d'évènements et déjà à l'origine de nombreuses manifestations.

La conférence de presse consacrée à l'annonce du concert s'est tenue dans la matinée du 10 décembre. Cette rencontre a permis de présenter les détails de la sortie du troisième album, intitulé « Fantatrao vé ». Le nouveau disque comprend onze titres, dont certains entièrement inédits. Le répertoire alterne morceaux rythmés et chansons plus calmes, tout en conservant une même intention : mettre en valeur la richesse de la différence et l'unité qu'elle crée. Le groupe souhaite offrir une musique qui transmet des valeurs positives, éduque, apaise et respecte l'équilibre intérieur des jeunes auditeurs. Une séance de dédicace est prévue pour l'après-midi.

Le concert accueillera également le DJ Simsi, ainsi que des invités. Sur le plan technique, l'équipe annonce une sonorisation soignée et une instrumentation enrichie, dépassant les habituelles basses, guitare et batterie. La représentation sera retransmise en direct sur la plateforme Sehatra.com, afin de permettre au public de suivre l'évènement à distance.

Reko Band a été fondé en 2017. Il est composé de quatre membres principaux: Fy Rasolofoniaina (guitare), Zazah Maminiavo (batterie), Princia Razakamahefa (guitare électrique) et Diary Razafimamonjiraibe (basse). Le groupe cumule aujourd'hui plus de deux cent cinquante concerts, avec plus de quatre cent mille personnes touchées. Le parcours artistique est marqué par trois albums : « Andao » en 2019, «Misia» en 2023 et «Fantatrao vé» en 2025.

