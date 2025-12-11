Madagascar: Anthsohihy - Plus d'une tonne de marijuana saisie en six mois

Le Groupement de la région Sofia, au sein de la circonscription de la Gendarmerie nationale de Mahajanga, vient de dresser le bilan du dernier semestre dans la lutte contre les stupéfiants.

Au total, mille quatre cent quarante kilos de drogue, conditionnés dans cent quatorze sacs, ont été saisis durant ce second semestre à Antsohihy. Ces stupéfiants ont été découverts, durant ces six derniers mois, dans plusieurs fokontany, à savoir Ambodimanary et Anjiamangirana I, dans la commune rurale d'Antsohihy, ainsi que dans le fokontany de Marovantaza, situé dans le district d'Analalava. De plus, dix individus ont été appréhendés et impliqués dans le trafic et le recel de ces stupéfiants.

« Ces drogues ont été brûlées, lundi matin, devant les autorités compétentes locales, dont des membres de l'Organe mixte de conception d'Antsohihy. La destruction a duré deux heures. La lutte contre la propagation des drogues, source de nombreuses transgressions, constitue une priorité pour la Gendarmerie nationale de Mahajanga », explique le colonel Hajatiana Ralaikoto, commandant du groupement.

À peine ces marchandises ont-elles été détruites que dix-huit autres sacs remplis de quatre cents kilos de marijuana ont été saisis dans l'après-midi de ce même lundi. Les drogues ont été retrouvées à Ambavarano Befanihy, dans le fokontany de Befanivana, de la commune rurale d'Anahidrano, du district d'Antsohihy.

Patrouille

Elles ont été découvertes au cours d'une patrouille des gendarmes dans la partie est de la commune d'Anahidrano. Plusieurs individus ont été aperçus en train de préparer leur repas. Lorsque les éléments de la gendarmerie se sont approchés, ils ont pris la fuite, abandonnant leur matériel et les drogues. Dans la hâte, une carte d'identité nationale appartenant à l'un d'eux, au nom de Tiandrazana Sidenie, domicilié à Ambalafaminty, est tombée. Les recherches pour retrouver le propriétaire et ses complices se poursuivent.

Le nouveau commandant de la Circonscription régionale de la Gendarmerie nationale (CIRGN) de Mahajanga, le colonel Bienvenu Faha, attache une attention particulière à la lutte contre l'expansion des drogues dans la juridiction.

« Les gendarmes travaillent jour et nuit dans cette lutte contre le trafic de drogue à Mahajanga. D'ailleurs, c'est l'une des conditions posées par le gouvernement dans le cadre de la réforme durant le régime de la refondation. L'action devra être concrète. La lutte contre la corruption, ainsi que le maintien de la paix en général, et surtout la lutte contre les kidnappings, le trafic des richesses nationales, ainsi que le renforcement de la coopération entre les forces de sécurité, figurent parmi les objectifs de la gendarmerie nationale », rappelle le colonel.