Madagascar: Lutte contre la corruption - Des chiffres sortis par le Bianco de Toliara

Le 9 décembre, Journée internationale de lutte contre la corruption, la branche territoriale du Bianco de Toliara, a présenté des chiffres sur les résultats obtenus en 2025. Quatre-vingt-douze dossiers ont été traités, deux-cent cinquante-neuf doléances ont été reçues et cent-quatre-vingt-six cas de corruption ont été dénoncés dont soixante-et-un découverts. Deux comptes bancaires ont été gelés avec un solde approximatif de vingt-et-un millions d'ariary.

De hautes personnalités ont été impliquées dans des cas de corruption, dont trois membres d'institutions de l'Assemblée nationale et du Sénat et trois hauts fonctionnaires. Deux opérateurs économiques sont également cités comme lourdement impliqués dans des cas de corruption. Dix-neuf personnes ont été placées sous mandat de dépôt en 2024 et 2025.

En outre, la Journée de la lutte contre la corruption a été marquée par les témoignages du président de l'université de Toliara, Francis Veriza, qui a mené des efforts importants dans la lutte contre la corruption sur les examens du baccalauréat pour l'année scolaire 2024-2025.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De jeunes membres du réseau d'honnêteté et d'intégrité, issus de diverses écoles de la ville de Toliara, ont animé la célébration organisée dans la grande salle de la région Atsimo Andrefana. Le secrétaire général de la région et le directeur régional du Travail et des Lois sociales ont mené les débats sur comment mieux lutter contre la corruption. La mise en effectivité de la digitalisation a été évoquée comme l'une des meilleures manières de repousser la corruption.