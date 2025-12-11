Madagascar: Université de Mahajanga - Les éclairages installés sur le campus

11 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Les installations solaires promises par le président de la République de la refondation, le colonel Michaël Randrianirina, dans toutes les universités de Madagascar pour l'éclairage des campus universitaires, ont débuté la semaine passée à Mahajanga.

Cent unités de lampes solaires ont été réparties dans les dortoirs des étudiants ainsi que dans les bureaux et les amphithéâtres du campus universitaire d'Ambondrona. Depuis samedi, l'ensemble du campus est ainsi éclairé.

Parallèlement, les travaux de construction du bâtiment R+1 au sein de la cité universitaire se poursuivent. Les sanitaires des étudiants de la cité Prototype d'Ambondrona ont été entièrement rénovés après avoir été obstrués et rendus inutilisables. Huit blocs sanitaires ont ainsi été mis à la disposition des étudiants depuis samedi.

Le Président de l'université, le Pr Blanchard Randrianambinina, a exhorté les étudiants à respecter et à entretenir ces installations communes afin d'éviter toute dégradation prématurée. Des travaux de réparation des logements universitaires endommagés par des fuites d'eau en cette période de pluies sont également en cours.

