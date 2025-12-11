Madagascar: Collectif Gen Z Madagascar - « Ce n'est pas une Concertation, mais un simulacre »

Après l'enthousiasme du 11 octobre, une méfiance générale semble avoir pris le pas, notamment dans les rangs de la jeunesse militante.

« La Concertation nationale n'est qu'un jeu de dupe ». Deux mois après la chute du régime Rajoelina, le Collectif Gen Z Madagascar, composé de mouvements comme Gen Z Mada, GEN Z Ankatso, Tolombahoaka, ASSEDU-Mada, Taninjanaka Free Madagascar, et bien d'autres, monté au créneau pour dénoncer l'orientation de la transition en cours. Alors que l'enthousiasme du 11 octobre semble se dissiper, la jeunesse militante exprime une méfiance grandissante. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier à Mahamasina, le Collectif a fustigé plusieurs aspects de la gestion de la refondation, particulièrement la « Concertation Nationale », censée rassembler les forces vives pour reconstruire le pays.

Ancien pouvoir

Selon le Collectif, cette concertation est un leurre. Ils accusent les organisateurs de manipuler le processus en faveur des proches de l'ancien président Andry Rajoelina, ce qui soulève des doutes sur son impartialité. Les participants seraient choisis à l'avance, excluant des acteurs politiques et sociaux essentiels. Le collectif estime que cette démarche pourrait fragiliser certains, comme le Colonel Michaël Randrianirina, en renforçant l'influence de figures liées à l'ancien pouvoir. « Ce n'est pas une concertation, mais un simulacre », a affirmé le Collectif. Pour y remédier, celui-ci exige la mise à l'écart des membres du Conseil des églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) et d'autres groupes proches de Rajoelina, appelant à une véritable inclusion de toutes les parties prenantes.

Charte de la Transition

Le Collectif Gen Z plaide également pour une justice impartiale, réclamant le jugement de tous les responsables des scandales de corruption et des crimes économiques des 16 dernières années. Ils dénoncent l'impunité et appellent à une réforme profonde du système judiciaire, trop influencé par l'ancienne administration. Le Collectif propose aussi une révision de la Constitution et la création d'une « Charte de la Transition » pour une transition plus transparente et inclusive. Il exige la dissolution et réforme de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) et du Parlement, et dénoncent l'absence des jeunes dans le processus. Pour eux, une refondation réussie passe par l'inclusion et la rupture avec les pratiques passées.