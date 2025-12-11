Sénégal: Les ventes de pétrole brut, de produits pétroliers raffinés et d'or non monétaires tirent à la hausse les exportations au mois d'octobre

11 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou FAYE

Au mois d'octobre 2025, les exportations du Sénégal s'établissent à 688,7 milliards de FCFA contre 420,8 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 63,7%. L'information est contenue dans la dernière publication de l'Agence nationale de la statistique et deb la démographie (ANSD) « STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR- Bulletin Mensuel -Décembre 2025 ».

Selon l'Agence, ce relèvement est consécutif à l'augmentation des ventes à l'extérieur de pétrole brut (215,6 milliards de FCFA contre 108,8 milliards de FCFA le mois précédent), de produits pétroliers raffinés (150,1 milliards de FCFA contre 95,3 milliards de FCFA) et d'or non monétaire (145,5 milliards de FCFA contre 40,7 milliards de FCFA).

Toutefois, note la même source, le repli des expéditions de poissons frais de mer (10,8 milliards de FCFA contre 11,9 milliards de FCFA le mois précédent) et de ciment hydraulique (7,2 milliards de FCFA contre 8,1 milliards de FCFA) a limité l'ampleur de cette hausse. Comparées au mois d'octobre 2024, les exportations s'accroissent de 93,5%. Leur cumul à fin octobre 2025 s'est établi à 4 786,4 milliards de FCFA contre 3 052,2 milliards de FCFA pour la même période de 2024, soit une hausse de 56,8%.

Les principaux produits exportés, au cours du mois d'octobre 2025, sont le pétrole brut (215,6 milliards de FCFA), les produits pétroliers raffinés (150,1 milliards de FCFA), l'or non monétaire (145,5 milliards de FCFA) et les acides phosphoriques (30,5 milliards de FCFA).

Les principaux clients du Sénégal sont le Mali (21,0%), l'Italie (15,7%), les Pays Bas (15,6%), l'Espagne (6,6%), et l'Inde (4,7%).

