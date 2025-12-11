Sénégal: Hausse de 58,5% des importations au mois d'octobre

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie souligne dans sa dernières publication « « STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR- Bulletin Mensuel -Décembre 2025 », que les importations du mois d'octobre 2025 ressortent à 796,5 milliards de FCFA contre 502,7 milliards de FCFA au mois précédent, soit une augmentation de 58,5%.

Selon la même source, cet accroissement fait suite à celui des achats à l'extérieur d'autres matériels de transport (218,4 milliards de FCFA contre 12,5 milliards de FCFA le mois précédent), de produits pétroliers raffinés (124,7 milliards de FCFA contre 80,5 milliards de FCFA), d'autres machines et appareils (55,1 milliards de FCFA contre 44,3 milliards de FCFA) et des produits pharmaceutiques (23,8 milliards de FCFA contre 12,6 milliards de FCFA).

Cependant, la baisse des achats à l'extérieur de riz (17,4 milliards de FCFA contre 26,9 milliards de FCFA le mois précédent) ainsi que de pétrole brut (40,2 milliards de FCFA contre 42,4 milliards de FCFA) a atténué cette progression.

Comparées au mois d'octobre 2024, l'Agence indique que les importations bondissent de 14,1%. Leur cumul à fin octobre 2025 s'établit à 6 021,1 milliards de FCFA contre 5 862,8 milliards de FCFA pour la même période de 2024, soit une progression de 2,7%.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les autres matériels de transport (218,4 milliards de FCFA), les produits pétroliers raffinés (124,7 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (55,1 milliards de FCFA), le pétrole brut (40,2 milliards de FCFA) et les métaux communs (25,7 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal au mois d'octobre 2025, note l'Ansd , sont la République Populaire de Chine (11,2%), la France (8,4%), l'Inde (5,4%), les Etats Unis d'Amérique (4,5%) et la Russie (3,6 %).