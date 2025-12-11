Maroc: 'Comprends-moi' remporte le GP du Festival Handifilm

La 18e édition du Festival Handifilm, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été clôturée, samedi au Théâtre national Mohammed V de Rabat, lors d'une cérémonie rehaussée par la présence d'un large public de divers horizons.

Le court-métrage marocain "Comprends-moi" a remporté le Grand Prix du festival, une consécration du dynamisme des productions nationales et de leur capacité à aborder les questions d'inclusion sous des angles novateurs, comme l'a souligné le jury lors de la remise des prix.

Le palmarès a également mis en lumière les succès remarquables de pays participant pour la première fois. Ainsi, l'Arabie Saoudite, Bahreïn et la Turquie ont remporté plusieurs prix, confirmant le nouvel essor du cinéma inclusif et la reconnaissance grandissante de son rôle artistique et social.

Suite à l'annonce des résultats, les films primés ont été projetés, perpétuant ainsi une tradition qui permet au public de découvrir directement les oeuvres récompensées et de s'informer des messages artistiques et humanitaires qu'elles véhiculent.

La cérémonie a été marquée par la projection du documentaire "Espoir", réalisé par Bouchaib El Messaoudi, également membre du jury, une oeuvre qui célèbre le triomphe de la volonté humaine sur la douleur, grâce à son message humaniste et inspirant.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Hassane Benkhlafa, a indiqué que cette édition a su transmettre avec succès son message, axé sur la promotion des valeurs d'inclusion et la valorisation de la créativité cinématographique liée au handicap.

Et d'ajouter que la participation de nouveaux pays arabes à cette édition "témoigne de l'intérêt croissant pour le cinéma inclusif et reflète une dimension régionale en plein essor pour le festival".

Cette édition, organisée du 3 au 6 décembre par l'Association Handifilm sous le thème "La digitalisation et l'intelligence artificielle au service du cinéma inclusif", a été marquée par une programmation riche et diversifiée comprenant 26 films provenant de 11 pays, allant des fictions aux documentaires en passant par les films d'animation.

La cérémonie d'ouverture de cet événement a été marquée par l'avant-première spéciale du film "Lock and Quake", un documentaire poignant qui retrace quatre années de résilience et de créativité dans le cadre de l'initiative "Les jeunes devant et derrière la caméra pour une société inclusive".

En outre, de vibrants hommages ont été rendus à l'artiste Azelarab Kaghat, au militant des droits de l'Homme Abdelmajid Makni, et à Claudia Corsolini, présidente de "OVCI La Nostra Famille E.T.S", dont l'organisme, invité d'honneur de cette édition, est partenaire historique du festival, pour leurs efforts au service de la promotion de la culture d'intégration des personnes en situation de handicap.