Afrique: 2ème édition de l'Africa Tour - Casablanca Finance City renforce ses liens institutionnels et économiques en Afrique de l'Ouest

Casablanca Finance City (CFC) a mené, du 17 au 21 novembre 2025, une délégation d'une vingtaine d'entreprises membres de sa communauté au Bénin, au Togo et au Ghana pour la deuxième édition du CFC Africa Tour.

Après une première édition réussie au Sénégal et en Côte d'Ivoire en 2024, cette tournée confirme le rôle de CFC dans le renforcement des échanges économiques en Afrique de l'Ouest, indique Casablanca Finance City Authority (CFCA) dans un communiqué.

Les entreprises participantes, actives dans l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, le numérique, le conseil, la santé ou la construction, étaient accompagnées de représentants d'institutions marocaines telles que le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), la CDG et MASEN, fait savoir la même source.

Conçu comme un outil d'intégration continentale au service des entreprises membres, le CFC Africa Tour est un pilier de l'offre CFC. En favorisant des rencontres avec acteurs institutionnels, agences d'investissement et opérateurs locaux, il facilite les contacts stratégiques avec les acteurs économiques, décideurs et institutionnels africains, tout en favorisant l'identification de projets d'investissements et de partenariats concrets, rapporte la MAP.

"Cette tournée a pour vocation de créer des passerelles, de rapprocher des écosystèmes, et de favoriser la naissance de projets structurants porteurs de valeur ajoutée et d'impact", a souligné Hicham Chaoudri, directeur des affaires institutionnelles et des Partenariats africains de CFC, cité dans le communiqué.

Cette initiative s'inscrit dans la vision Royale qui place l'Afrique au coeur des priorités du Royaume, et vise à attirer investissements et talents via le hub de Casablanca. "Aujourd'hui plus que jamais, renforcer les investissements intra-africains n'est plus une option : c'est une nécessité. Comme l'a souligné Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'Assiste : 'L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique'", a ajouté M. Chaoudri.

Le Bénin, un pôle industriel et commercial en forte croissance

La tournée a débuté au Bénin, dont la croissance économique a atteint 7,5% en 2024. Le pays constitue la porte d'entrée vers le marché de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), représentant plus de 300 millions de consommateurs.

L'inauguration du Tour a bénéficié d'un fort appui institutionnel, notamment celui de l'ambassadeur du Maroc au Bénin, Rachid Rguibi, représenté par Mohammed El Yamani, chef de mission adjoint, ainsi que la participation d'Éric Kader Tabé Gbian, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce béninois.

La délégation CFC a également rencontré Mme Shadiya Alimatou Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce, et visité la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé, constatant le développement croissant de l'industrialisation dans le textile, l'agroalimentaire et la pharmacie.

Le Togo, un hub logistique régional et un modèle de réformes structurelles

La délégation s'est ensuite rendue au Togo, dont le PIB devrait croître de 6,6% en 2025. Classé premier pays réformateur de la sous-région selon le rapport Business Ready 2024, le Togo offre de nombreuses opportunités pour les investisseurs.

Le forum d'affaires co-organisé par CFC et l'API-ZF en présence de Hamid Mechino, chargé d'affaires de l'ambassade du Maroc, a renforcé les liens économiques et approfondi les perspectives de coopération, dans la continuité du protocole d'accord signé en juillet 2025.

Représentant le ministre délégué chargé de la Promotion des investissements et de la Souveraineté économique, Atsou Ayawo Sikpa, directeur général de l'API-ZF, a déclaré: "Le Togo continuera de travailler sans relâche au renforcement de la coopération bilatérale. Les potentialités de nos deux pays sont considérables, et nous espérons que les partenariats noués porteront des retombées positives durables pour nos économies".

L'étape togolaise a été aussi marquée par des rencontres de haut niveau avec le ministre délégué chargé de la Promotion des investissements et de la Souveraineté économique et avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Elle s'est conclue par la visite du Port autonome de Lomé (PAL), seul port en eau profonde d'Afrique de l'Ouest.

Le Ghana, un environnement d'affaires attractif et ouvert à l'investissement

La tournée s'est achevée au Ghana, dont les relations diplomatiques et économiques avec le Maroc se sont renforcées depuis la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2017.

Le 21 novembre dernier, la délégation d'entreprises membres de la communauté CFC, accompagnée de l'ambassadrice du Maroc à Accra, Imane Ouaadil, a rencontré le Ghana Investment Promotion Centre (GIPC) et l'Association of Ghana Industries (AGI). Simon Madjie, CEO du GIPC, a présenté des initiatives gouvernementales visant à améliorer l'environnement des affaires et à stimuler l'investissement privé telles que la vision 24-Hour Economy et le programme Big Push Agenda, tout en soulignant la stabilité et le dynamisme de l'économie ghanéenne.

Ces échanges ont mis en lumière plusieurs secteurs à fort potentiel pour les investisseurs, notamment la fintech, les infrastructures, le tourisme, l'eau, la construction, l'agro-industrie et les énergies renouvelables.

Casablanca Finance City, un catalyseur de la coopération économique africaine

Avec plus de 24 partenariats conclus avec des agences africaines de promotion des investissements, CFC renforce son positionnement de plateforme panafricaine au service de l'intégration économique continentale, de l'attraction des investissements dans le continent et de l'impulsion de projets économiques à fort impact.