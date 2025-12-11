Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, suit avec une vive inquiétude l'évolution de la situation dans la région des Grands Lacs, en particulier les développements dans le Sud-Kivu, à l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi qu'en province de Cibitoke, au Burundi.

Le Président de la Commission regrette profondément ces affrontements et les violences perpétrées contre les populations civiles, lesquelles vont à l'encontre de la dynamique engagée dans le cadre de l'Accord-cadre de Doha entre la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 Mars (AFC/M23), ainsi que de l'Accord de Washington D.C. entre la RDC et le Rwanda. Il appelle l'ensemble des parties prenantes à la retenue et à privilégier une solution politique négociée.

Le Président de la Commission exprime sa solidarité, ainsi que celle de l'Union africaine, envers les populations civiles affectées en République démocratique du Congo et au Burundi. Il réaffirme la position constante de l'Union africaine selon laquelle le règlement durable des conflits dans la région des Grands Lacs repose sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les États. À cet égard, il réitère la condamnation de toute tentative d'établir une administration parallèle dans l'Est de la RDC.

Il appelle en outre les États de la région à respecter leurs engagements au titre de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba et à se conformer pleinement au Protocole de non-agression et de défense mutuelle de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs.

Enfin, le Président de la Commission réaffirme la disponibilité de l'Union africaine à travailler de concert avec toutes les parties prenantes régionales et internationales en vue d'impulser un dialogue régional afin de mettre un terme à l'instabilité dans les Grands Lacs.