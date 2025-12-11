Sénégal: Baisse des prix et mesures économiques - El Malick Ndiaye salue les progrès du gouvernement sénégalais

Dans une déclaration postée jeudi sur Facebook, El Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale et cadre du Parti Pastef, a salué les « avancées économiques » du Sénégal. En pleine période de crise mondiale, marquée par l'inflation et les tensions géopolitiques, il a souligné la baisse significative des prix des denrées de base, de l'électricité et des hydrocarbures, comme un « progrès majeur » pour le pays.

Dans son texte, M. Ndiaye a attribué ces succès à une politique gouvernementale cohérente, audacieuse et résolument orientée vers l'intérêt du peuple sénégalais. « Cette évolution positive n'est pas le fruit du hasard : elle résulte de choix politiques cohérents, courageux et entièrement orientés vers l'intérêt du peuple sénégalais », a-t-il notamment affirmé.

Sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko et la vision du Président Bassirou Diomaye Faye, des mesures importantes ont été mises en oeuvre en seulement 18 mois pour alléger le fardeau économique des citoyens, s'st encore réjoui M. Ndiaye ajoutant qu'« en dix-huit mois, le Gouvernement conduit par le Premier ministre Ousmane Sonko, sous la vision du Président Bassirou Diomaye Faye, a mis en oeuvre des mesures fortes pour atténuer l'impact économique d'une situation héritée difficile. »

Ainsi, plusieurs produits essentiels ont vu leurs prix révisés à la baisse, à l'instar du sac de riz importé, dont le prix a chuté de 22 000 à 15 500 FCFA, ou encore du bidon de 20 litres d'huile, désormais à 15 500 FCFA contre 19 000 FCFA auparavant. El Malick Ndiaye a précisé : « Les prix des produits essentiels ont été revus à la baisse, notamment le sac de riz importé, passé de 22 000 FCFA à 15 500 FCFA, ainsi que le bidon de 20 litres d'huile, réduit de 19 000 FCFA à 15 500 FCFA. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une autre avancée majeure concerne la réduction des prix des carburants et du gaz butane. Le supercarburant est désormais à 920 FCFA le litre, contre 990 FCFA auparavant, et le gasoil est passé de 755 FCFA à 680 FCFA. Le prix du gaz butane a également été abaissé pour les bouteilles de 2,7 kg, 6 kg et 9 kg. Le président de l'Assemblée nationale a souligné : « La réduction du coût de l'électricité et des hydrocarbures constitue également un tournant majeur. Le supercarburant passe de 990 FCFA à 920 FCFA le litre, le gasoil de 755 FCFA à 680 FCFA, et le prix du gaz butane a été abaissé pour les bouteilles de 2,7 kg, 6 kg et 9 kg. »

« Une politique économique audacieuse et responsable »

Pour El Malick Ndiaye, ces mesures vont bien au-delà des simples ajustements tarifaires, elles sont un tournant économique majeur, qui bénéficie directement aux ménages et soutient la compétitivité du pays. « Ces mesures touchent directement les foyers, mais aussi l'ensemble de la chaîne économique, du transport aux petites entreprises, en contribuant à limiter l'inflation et à soutenir la compétitivité nationale », a indiqué le parlementaire.

Il a également insisté sur la nécessité d'une mise en oeuvre rigoureuse de ces mesures pour garantir qu'elles profitent réellement aux Sénégalais. « Il est toutefois indispensable de garantir un contrôle strict de l'application de ces mesures, ainsi que de leur impact réel sur les populations, afin que chaque décision prise au sommet se traduise concrètement dans la vie quotidienne des Sénégalais », est-il d'avis.

El Malick Ndiaye a évoqué le retour des bourses familiales, suite à un diagnostic approfondi et un ciblage plus efficace. Il a souligné que ce dispositif renforcé permettrait d'accompagner les foyers les plus vulnérables, garantissant ainsi une politique sociale équitable. « Le vote récent du budget a également confirmé le retour des bourses familiales, après un diagnostic rigoureux et un meilleur ciblage.

Ce dispositif essentiel permet d'accompagner efficacement les ménages les plus vulnérables et garantit une politique sociale équitable, conforme aux besoins réels du pays », a écrit le député de Pastef qui a réaffirmé la vision de son parti. Pour lui, ces nouvelles politiques incarnent une « voie nouvelle » pour le pays, axée sur le développement endogène, la souveraineté économique et la justice sociale. « C'est le modèle que nous avons toujours défendu. Il faut être PASTEF pour gouverner avec et pour son peuple, et ce sera ainsi jusqu'en 2050 », a fait savoir M. Ndiaye.