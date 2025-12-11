Congo-Kinshasa: Plusieurs dépôts de cacao cambriolés par des bandits armés à Cantine

Des bandits armés ont cambriolé plusieurs dépôts de cacao dans la nuit de mercredi à jeudi 11 décembre 2025 à Cantine, une localité du territoire de Beni, située à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Beni, au Nord-Kivu. Selon la société civile locale, d'importantes sommes d'argent ont également été emportées par les malfrats.

« C'est un nouvel incident alarmant dans le quartier Matokeo à Cantine. Les bandits ont pénétré les dépôts de cacao, leur véritable cible était l'argent et ils ont suivi certains responsables de ces dépôts dans leurs domiciles », rapporte Musubao Tschetche Aliamini, président de la société civile de Cantine-Aloya Lubena.

Cet événement malheureux soulève de vives inquiétudes au sein de la population locale et surtout des opérateurs économiques qui produisent ou commercialisent les produits agricoles, notamment le cacao.

Ces derniers déplorent également, selon la même source, « l'inefficacité de la surveillance populaire et la persistance de l'insécurité face à des hommes armés présents dans l'agglomération de Cantine-Aloya, des bandits qui semblent agir en toute impunité ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La société civile s'inquiète de la persistance de l'insécurité dans ce centre commercial. Elle appelle les services de sécurité à renforcer la collaboration avec la population pour lutter plus efficacement contre la criminalité à Cantine.

Musubao Tschetche Aliamini appelle la population à une prise de conscience collective et à une collaboration renforcée avec les services de sécurité.

« Nous recommandons que les services de sécurité parviennent à adapter leurs politiques de sécurité face à la montée de la violence dans la zone », poursuit-il.

Il y a deux semaines, les opérateurs économiques de Cantine étaient allés en grève pour décrier l'insécurité dans la zone.