Congo-Kinshasa: Bouclage mixte FARDC-PNC à Lubumbashi - 300 présumés malfaiteurs interpellés

Plus de trois cents personnes ont été interpellées au cours d'une vaste opération de bouclage mixte FARDC-Police, mercredi 10 décembre à Lubumbashi (Haut-Katanga). Ces personnes ont été présentées au gouverneur de province intérimaire. D'après la police, il s'agit de présumés criminels qui seront entendus et, après vérification, certains seront relâchés.

Ce bouclage ciblé, dénommé « Ndobo », s'est déroulé dans plusieurs quartiers de Lubumbashi, notamment Kabetsha dans la commune Kampemba, Kamisepe et Kasapa dans la commune Lubumbashi, ainsi que d'autres de la commune Kamalondo. Il y a aussi le quartier périphérique, dénommé « Potager », sur la route Lubumbashi-Kipushi dans la commune Annexe.

Parmi ces hommes et femmes interpellés, il y a ceux qui sont accusés notamment de détenir illégalement des armes blanches et à feu, de vente de chanvre, d'alcools prohibés et d'entretenir des « staffs », donc des lieux où se rencontrent souvent des délinquants et autres criminels.

D'après la police, ces arrestations interviennent dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain à l'approche des festivités de fin d'année. Elle appelle la population à faire confiance et à collaborer davantage avec les services de sécurité pour dénoncer des présumés malfaiteurs.

Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe, annonce que ces personnes vont répondre de leurs actes devant la justice.