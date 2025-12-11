Congo-Kinshasa: Uvira - Ville isolée et désertée au lendemain de son occupation par l'AFC-M23

Moins de 24 heures après l'occupation de la ville d'Uvira par la rébellion de l'AFC-M23, les habitants restés dans la ville sont terrés dans leurs maisons. Ce jeudi 11 décembre matin, quelques tirs sporadiques ont été entendus dans les quartiers des communes de Kasenga, Kalundu, Kimanga et Kavimvira.

Le mouvement des populations vers le Burundi n'a pas été observé ce jeudi, la frontière de Kavimvira étant fermée.

Le Burundi a renforcé son dispositif de sécurité à la frontière de Gatumba.

La circulation est interrompue à Uvira, toutes les rues sont désertes. Les habitants préfèrent observer d'abord le niveau de sécurité avant de reprendre leurs activités de routine. Aucun véhicule, moto ni vélo ne circule. La ville est silencieuse, hormis quelques détonations d'armes qui se font entendre dans les différentes communes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La frontière est fermée et le passage vers la capitale côtière de Bujumbura n'est plus autorisé.

Bujumbura est saturée par de nombreuses personnes qui ont commencé à traverser la frontière depuis que l'AFC-M23 a lancé des assauts sur Uvira à partir de la plaine de la Ruzizi. Depuis mercredi, après la prise de la ville d'Uvira, le Burundi a immédiatement fermé sa frontière de Gatumba en y renforçant la sécurité par des chars de combat.

Un des Congolais qui ont traversé hier au Burundi affirme que la capitale Bujumbura est débordée de monde. Ceux qui ont des moyens et les documents requis prennent des maisons en location, tandis que d'autres sont conduits dans des camps de réfugiés à l'intérieur du Burundi.