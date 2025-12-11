Congo-Brazzaville: Statistique - Le projet régional Hiswaca officiellement lancé au pays

Le ministre de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, a procédé, le 9 décembre à Brazzaville, au lancement officiel des activités du Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du centre (Hiswaca-SOP 2). Financé à hauteur de 60 millions de dollars par la Banque mondiale, ce projet régional vise à moderniser le système statistique congolais et à renforcer la qualité des données produites dans le pays.

Le déploiement du projet Hiswaca marque une nouvelle étape dans la gouvernance des données et l'amélioration de la qualité des statistiques au service des politiques publiques. La cérémonie de lancement a réuni plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, des représentants du Groupe de la Banque mondiale, des institutions et organismes accrédités, des acteurs-clés du système national de la statistique, parmi lesquels les responsables de l'Institut national de la statistique, ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile.

Dans un contexte où des données fiables sont essentielles à la planification et à l'évaluation des politiques publiques, le projet Hiswaca s'impose comme un levier stratégique. Selon le coordonnateur national, Patrick Valery Alakoua, les cinq années de mise en œuvre permettront d'adopter des normes statistiques internationales, de renforcer la production de statistiques économiques, sociales et démographiques, et de moderniser les infrastructures physiques et numériques des institutions du secteur. Le projet vise également à améliorer l'accès, la diffusion et l'utilisation des données, à renforcer les compétences techniques des cadres et agents, ainsi qu'à accompagner les réformes institutionnelles nécessaires à la modernisation du système statistique national.

Lançant les activités d'Hiswaca Congo, le ministre Ludovic Ngatsé a indiqué que cette initiative s'inscrit dans la continuité des réformes statistiques engagées à travers le précédent projet de renforcement des capacités en statistiques (PSTAT), achevé en 2023. D'après lui, Hiswaca répond à la volonté du gouvernement de moderniser la gouvernance publique et d'accompagner la mise en œuvre du Plan national de développement 2022-2026. « Le Congo se tient désormais aux côtés des autres pays de la sous-région, dans un élan commun en faveur de la transparence et de la modernité », a-t-il déclaré.

Se conformer aux standards

Le ministre a ajouté que l'adhésion du pays à cette initiative régionale portée par la Banque mondiale vise à garantir la continuité du financement du secteur statistique et à doter le pays d'un système performant et harmonisé avec celui des autres États de la sous-région. Le projet permettra de combler, a-t-il assuré, plusieurs insuffisances actuelles, notamment en matière de qualité et de couverture des données, d'innovation, de respect des standards internationaux, de comparabilité, d'accessibilité et d'archivage.

Ce projet régional est le fruit du partenariat entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale. À cette occasion, la représentante résidente de l'institution au Congo, Alexandra Célestin, a réaffirmé l'engagement du Groupe de la Banque mondiale à accompagner la transformation du système statistique national, en capitalisant sur les acquis du précédent Projet de renforcement des capacités statistiques. Elle a souligné que l'amélioration de la qualité des données facilitera l'intervention de la Société financière internationale et encouragera l'investissement privé, un levier essentiel pour une croissance inclusive. Le lancement de Hiswaca intervient alors que le Congo prépare son nouveau Plan national de développement 2026-2031, qui requiert un outil moderne de planification et de suivi-évaluation.

Un moment fort de la cérémonie a été la remise du prix à la start-up lauréate du concours de conception du portail web du projet Hiswaca, illustrant la volonté du gouvernement de placer l'innovation technologique au cœur de la modernisation statistique.