Congo-Brazzaville: Bourses académiques - Une nouvelle génération d'étudiants congolais sélectionnée pour la Russie

Une atmosphère d'enthousiasme et d'émotion a régné le 9 décembre lors de la cérémonie organisée sous le patronage de la ministre de l'Enseignement supérieur, Delphine Edith Emmanuel, et de l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo, Ilias Iskandarov, à l'occasion du départ des futurs étudiants congolais admis dans les universités russes.

Parents, responsables académiques et représentants diplomatiques étaient réunis pour saluer une nouvelle génération de boursiers prêts à s'envoler vers un pays aussi vaste que riche d'histoire et de tradition universitaire. Dans son adresse, l'ambassadeur de Russie a rappelé l'importance de ce programme qui, pour la troisième année consécutive, met à disposition 250 bourses d'études financées par le budget fédéral dans divers domaines considérés comme stratégiques. « La fédération de Russie accorde ce quota dans des disciplines importantes pour l'économie du pays, y compris la chimie et la physique, la médecine et l'agriculture, la gestion et l'exploitation minière », a-t-il souligné. Se félicitant des progrès des étudiants congolais en langue russe, le diplomate russe a confié : « Nos étudiants... déjà maîtrisent cette langue difficile, mais belle. Et ça nous donne l'espoir ».

Le diplomate russe a également insisté sur la dimension humaine de cette aventure académique. « C'est un grand honneur pour moi de vous saluer aujourd'hui, en particulier les jeunes, qui s'apprêtent à partir pour un voyage qui changera leur vie », a-t-il déclaré avant d'inviter les boursiers à s'ouvrir à la diversité culturelle et géographique de ce grand pays. Il a encouragé les futurs diplômés à revenir servir leur pays. « La République du Congo... a besoin de jeunes cadres nationaux enthousiastes, créatifs et dotés des connaissances modernes nécessaires au développement économique futur », a-t-il exhorté.

La ministre Delphine Edith Emmanuel a, elle aussi, mis en lumière le caractère exceptionnel de cette coopération devenue un pilier de la formation des élites congolaises. « La fédération de Russie est l'État qui nous offre le plus grand portefeuille en termes de bourses de coopération, 250 bourses chaque année », a-t-elle rappelé avec reconnaissance. S'adressant directement aux étudiants, elle a insisté sur l'opportunité unique qui leur est offerte en martelant : « Vous avez le privilège, aujourd'hui, de partir, de pouvoir vivre une autre expérience... C'est un pays magnifique ».

Avec une touche personnelle, elle a confié un souvenir marquant de son propre rapport à la Russie. « Nous aimons la langue russe... J'ai été lauréate d'un concours de langue et très vite j'ai pu découvrir ce grand pays ». Dans un sourire nostalgique, elle a rappelé à l'ambassadeur un détail emblématique : « Vous avez oublié de parler des Nuits Blanches de Saint-Pétersbourg... un phénomène naturel extraordinaire qu'il faut vivre au moins une fois ».

Elle a enfin exhorté les boursiers à l'exemplarité. « Soyez des étudiants vertueux... N'oubliez pas la raison pour laquelle vous partez aujourd'hui et revenez bien formés, parce que nous avons besoin de votre talent. Vous êtes l'avenir de ce pays », a-t-elle déclaré.

La cérémonie s'est conclue dans une ambiance d'espoir et de fierté, symbole d'un partenariat solide et d'une jeunesse prête à se projeter loin pour mieux revenir bâtir le Congo de demain.