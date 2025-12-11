Congo-Brazzaville: Retour sur les activités de la Fondation SNPC au mois d'octobre

Alors que la Fondation SNPC récence son cycle d'activités annuelles, l'année 2025 se révèle déjà très active. Retour sur le soutien et l'engagement éducatif pour l'égalité des chances donnée aux élèves du département du Kouilou au mois d'octobre, mois de la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République du Congo.

Six journées au mois d'octobre ont permis aux représentants de la Fondation SNPC de se rendre dans différentes localités du département du Kouilou. Sur place, ils ont mené une vaste opération de soutien éducatif. L'objectif de celle-ci était de contribuer à l'amélioration des conditions de la scolarisation de 9 000 élèves répartis dans 35 établissements primaires et secondaires auxquels ont été distribués des kits scolaires complets comprenant notamment des cahiers et blocs-notes ; des stylos, crayons et fournitures essentielles ; du matériel géométrique et des sacs scolaires.

Tour à tour, la délégation s'est rendue le premier jour aux localités de Mboubissi Tangoufouana, la Loeme et Siala ; le deuxième jour, Tchibanda, Tchitondi, Yanga, Mboukou, Tchingoli, Mongo Tandou et Tchikoulou, le troisième, Tchissoko, Ndebouano, Tchivoula et Hinda Poste, le quatrième, Mongo Tandou, Tchingoli et Tchikoulou, le cinquième, Nkoungou, Ntandou-Milomba, Nkondi-Mbaka et Mpondila, enfin, le sixième et dernier jour, Mengo A, Makola, Mengo b, Makola et Hinda.

Dans chacune de ces localités, les représentants de la Fondation ont été chaleureusement accueillis par les enseignants, les parents d'élèves et les responsables locaux. Ils ont exprimé leur satisfaction en confiant que l'arrivée des kits scolaires leur a créé un véritable soulagement. Car, ont-ils expliqué, pour de nombreuses familles, l'achat de fournitures représente un défi financier considérable. Grâce à cette distribution, les élèves ont pu aborder l'année scolaire avec plus de confiance, tandis que les enseignants ont salué une action qui contribue à réduire les inégalités entre élèves.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des engagements de la Fondation SNPC, qui oeuvre depuis plusieurs années pour favoriser l'accès à l'éducation et encourager la réussite scolaire dans les zones les plus vulnérables à travers toute la république du Congo.

Au fur et à mesure, la Fondation SNPC réaffirme ainsi son rôle d'acteur social majeur dans le pays, en plaçant l'éducation au coeur de ses priorités. Elle a inscrit à son programme d'autres actions à venir pour renforcer l'accompagnement des jeunes.