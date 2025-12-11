Afrique: Les États-Unis renforcent leur coopération sanitaire avec l'Ouganda et le Lesotho

Les États-Unis ont annoncé le 10 décembre la signature de deux nouveaux protocoles d’accord bilatéraux en matière de santé avec l’Ouganda et le Lesotho, marquant une étape importante dans la mise en œuvre de la Stratégie mondiale américaine de santé. Ces partenariats pluriannuels visent à soutenir la lutte contre les principales maladies infectieuses et à renforcer la résilience des systèmes de santé dans les deux pays africains.

Un accord majeur de cinq ans avec l’Ouganda

À Kampala, Washington et le gouvernement ougandais ont conclu un accord de coopération sanitaire d’une valeur totale de près de 2,3 milliards de dollars, a-t-on appris d’un communiqué du Département d’État américain.

Dans ce cadre, les États-Unis envisagent d’investir jusqu’à 1,7 milliard de dollars pour lutter contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme et d’autres maladies infectieuses, tout en soutenant la consolidation du système de santé national.

Le gouvernement ougandais, de son côté, s’est engagé à un co-investissement supérieur à 500 millions de dollars, en ligne avec le Plan national de développement IV et la Vision 2040.

L’accord prévoit aussi un appui à la numérisation du système de santé, aux prestataires confessionnels et aux services médicaux de l’armée ougandaise, qui jouent un rôle régional stratégique.

Un partenariat renforcé avec le Lesotho

Au Lesotho, les deux pays ont signé un protocole d’entente bilatéral d’une valeur de 364 millions de dollars sur cinq ans.

Le Département d’État américain prévoit ainsi de mobiliser jusqu’à 232 millions de dollars pour soutenir les efforts du Lesotho dans la lutte contre le VIH/SIDA, tout en contribuant au renforcement du personnel de santé, des systèmes d’information sanitaire, ainsi qu’à l’amélioration de la surveillance des maladies et des réponses aux épidémies.

Le gouvernement du Lesotho investira 132 millions de dollars dans sa réponse nationale au VIH/SIDA. Il faut noter que l’accord ouvre également la voie à de nouvelles initiatives technologiques, notamment l’amélioration de la connectivité internet des cliniques et l’utilisation de solutions robotiques pour la livraison de produits médicaux essentiels.

Une dynamique appelée à s’étendre

L’administration américaine a indiqué que d’autres accords similaires seront signés dans les semaines à venir avec plusieurs pays recevant une aide sanitaire américaine. L’objectif est d’étendre la coopération bilatérale en soutien à des systèmes de santé plus robustes, autonomes et durables.

Ces nouveaux engagements avec l’Ouganda et le Lesotho témoignent ainsi d’un partenariat stratégique renouvelé entre les États-Unis et les pays africains dans le domaine crucial de la santé publique.