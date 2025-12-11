Maroc: Omar Zniber expose les priorités de l'action du Royaume pour une gouvernance migratoire sûre, digne et efficace

L'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU et des Organisations internationales à Genève, Omar Zniber, a présenté, mardi à Genève, les priorités de l'action nationale et diplomatique du Maroc en matière de migration, soulignant le rôle central de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour une gouvernance migratoire sûre, digne et efficace.

Intervenant au nom du Maroc lors du débat général du 116e Conseil de l'OIM (8-10 décembre), M. Zniber a relevé que "la migration n'est plus un phénomène marginal". En 2025, plus de 304 millions de personnes vivaient en dehors de leur pays de naissance, soit près d'une personne sur 25 dans le monde, a-t-il dit, soulignant, dans ce contexte, que l'OIM demeure "le principal instrument collectif de la communauté internationale pour faire en sorte que ces mobilités soient gouvernées, sûres, dignes et bénéfiques pour tous".

A ce titre, l'ambassadeur a précisé que l'action du Maroc repose sur trois axes principaux : élargir significativement les voies légales de migration; intégrer pleinement le facteur climatique dans les politiques migratoires; et porter un discours de vérité, appuyé sur les faits en matière de migration.

Evoquant le premier axe, M. Zniber a affirmé qu'organiser la mobilité permet de réduire les risques humains et l'influence des réseaux criminels, tout en favorisant les transferts de fonds des diasporas, qui dépassent 860 milliards de dollars par an et contribuent directement à l'éducation, la santé et au développement local. A ce titre, il a indiqué que le Maroc propose également à l'Organisation mondiale du commerce une résolution pour réduire les coûts des transferts et soutenir des programmes de développement liés au commerce.

Concernant le facteur climatique, il a expliqué comment le Maroc s'appuie sur son expérience en matière d'adaptation et d'énergies renouvelables pour anticiper ces mobilités et protéger les populations vulnérables, faisant de la prévention climatique un véritable impératif de solidarité internationale.

S'agissant du discours positif et factuel sur la migration, l'ambassadeur a relevé que, loin des clichés et de l'alarme, la migration contribue à environ 4% du PIB mondial et compense le vieillissement démographique, notant qu'un "récit stratégique positif" permet de reconsidérer les migrants pour ce qu'ils sont réellement : des titulaires de droits, des contributeurs, et des êtres humains mus par des espoirs et des besoins légitimes. "Un tel récit valorise les faits plutôt que la peur", a-t-il lancé.

Selon M. Zniber, ces priorités se fondent sur une conviction simple : "Préserver le mandat, la neutralité et l'intégrité de l'OIM est une responsabilité partagée". "Renforcer l'OIM n'est pas un luxe institutionnel, c'est la condition technique minimale pour toute gouvernance migratoire crédible et pour une coopération efficace entre pays d'origine, de transit et de destination", a-t-il dit.

Le Maroc réaffirme également l'importance de consolider les acquis du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté à Marrakech, a fait remarquer le diplomate, affirmant que la revue régionale conduite par le Réseau des Nations unies sur la migration et la préparation du Forum d'examen mondial de 2026 doivent rester des "boussoles communes", avec des engagements mesurables et des résultats vérifiables.

"La migration continuera de façonner notre avenir collectif. Aucun Etat ne pourra relever seul ce défi", a conclu l'ambassadeur, appelant les Etats membres à élargir les voies légales, intégrer la dimension climatique et soutenir l'OIM afin de transformer un phénomène inévitable en moteur de stabilité, de développement et de prospérité partagée.

Interagissant avec l'intervention de M. Zniber, la Directrice générale de l'OIM, Mme Amy Pope, a dit "apprécier profondément" l'engagement du Maroc en faveur des politiques de mobilité de la main-d'œuvre et de la création de voies pour les étudiants, en particulier pour ceux qui choisissent le Royaume comme destination.

Rappelant sa visite récemment au Maroc qui a coïncidé avec la victoire de l'équipe nationale des moins de 20 ans en finale de la Coupe du monde, Mme Pope a indiqué avoir eu "la grande chance d'être présente à ce moment véritablement historique".

Elle s'est félicitée, parallèlement, du lancement du "Groupe des amis sur le sport et la migration", notant que cette initiative, lancée conjointement mardi à Genève, par le Maroc et l'OIM, constitue "un formidable partenariat qui fait du sport un puissant moteur d'intégration sociale".

"Nous vous félicitons pour l'événement parallèle que vous venez d'organiser, ainsi que pour les infrastructures et initiatives remarquables mobilisées par le Maroc afin de contribuer à transformer le récit autour de la migration", a-t-elle conclu.