Maroc: A Addis-Abeba, le Royaume réitère sa position constante en faveur de la juste cause du peuple palestinien

11 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Le Maroc a réitéré, mardi à Addis Abeba, sa position constante en faveur de la juste cause du peuple palestinien.

Dans une allocution à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, qui s'est déroulée au siège de la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies (CEA-ONU), l'ambassadrice du Maroc en Éthiopie et à Djibouti, Nezha Alaoui M'hammdi, a souligné que la résolution de la question palestinienne est essentielle pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région du Moyen-Orient.

Mme Alaoui M'hammdi, présidente du Conseil des ambassadeurs arabes à Addis-Abeba, a aussi relevé que ce règlement doit être fondé sur la solution à deux États convenue au niveau international, avec Al Qods est comme capitale, sur la base des frontières de 1967.

La diplomate a aussi souligné le rôle de premier plan joué par le Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le soutien des Maqdessis par tous les moyens politiques, diplomatiques et sur le terrain.

Le Comité Al-Qods opère à deux niveaux : le premier est politique et diplomatique, et le second est opérationnel, a-t-elle dit, notant qu'au niveau politique, les mesures nécessaires sont prises pour renforcer la présence palestinienne sur la scène internationale, défendre les droits des Palestiniens, ainsi que le statut juridique d'Al Qods est en tant que partie intégrante des territoires palestiniens occupés.

Sur le terrain, l'ambassadrice a rappelé les actions menées par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Sharif pour protéger la Ville Sainte et soutenir ses habitants.

Elle a sur un autre registre indiqué que la commémoration de cette journée intervient cette année dans un contexte de reconnaissance internationale croissante de l'État de Palestine, ce qui marque un changement politique important qui replace la question palestinienne au premier plan de l'intérêt mondial.

La célébration de cette journée s'est déroulée en présence de la ministre palestinienne des Affaires étrangères Varsen Aghabekian Shahin, du secrétaire exécutif de la CEA-ONU Claver Gatete, du président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf et de plusieurs diplomates accrédités à Addis-Abeba.

