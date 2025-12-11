Maroc: Otmane Gair - Le Royaume engage une transformation profonde de ses outils d'analyse et de suivi du développement humain

Le président de l'Observatoire national du développement humain (ONDH), Otmane Gair, a souligné, mardi à New York, que le Maroc, en droite ligne de la vision Royale de l'Etat social, engage une transformation profonde de ses outils d'analyse et de suivi du développement humain.

"Cette transformation repose sur une approche à la fois multidimensionnelle, territorialisée et prospective, qui vise à ancrer la culture du résultat et de fonder l'action publique sur des données fiables, mesurables et issues du terrain", a relevé M. Gair à l'occasion de sa visite à la tête d'une délégation officielle dans la métropole américaine, axée sur le renforcement de la coopération entre l'Observatoire et plusieurs agences spécialisées des Nations unies.

Il a, à ce propos, expliqué qu'une telle démarche constitue un levier essentiel pour garantir l'amélioration continue de l'impact des politiques publiques.

Dans cette perspective, le président de l'ONDH tiendra des consultations notamment avec les hauts responsables du Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, du Programme onusien pour le développement (PNUD), du Bureau des Nations unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC), de l'initiative UN Global Pulse, ainsi que du Bureau du Rapport mondial sur le développement humain.

Ces consultations portent principalement sur l'alignement et l'harmonisation méthodologiques, l'amélioration des systèmes nationaux de données et le renforcement des capacités d'évaluation des politiques publiques, selon un communiqué de l'Observatoire.

Il est question aussi d'explorer de nouvelles pistes de coopération technique entre l'ONDH et les agences onusiennes spécialisées, notamment dans les domaines de la gouvernance des données, de la conduite des enquêtes de satisfaction sociale et de l'analyse territoriale.