Maroc: Nasser Bourita - Le 'Groupe des amis sur le sport et la migration', une coalition structurée destinée à transformer une vision partagée en politiques concrètes

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a affirmé, mardi, que "le Groupe des amis sur le sport et la migration", lancé officiellement par le Royaume du Maroc et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) est une "une coalition stable et structurée, destinée à transformer une vision partagée en politiques concrètes".

"Cette initiative découle d'une analyse lucide: dans un monde confronté à des dynamiques incessantes de mobilité humaine, nous devons mobiliser tous les instruments de cohésion", a affirmé M. Bourita dans une allocution à distance à l'occasion d'un événement organisé à cette occasion, à Genève, dans le cadre du 116e Conseil de l'OIM, relevant que le lancement de ce Groupe représente la reconnaissance d'un levier trop longtemps relégué à la périphérie de la diplomatie.

Dans ce sens, le ministre a indiqué que la migration demeure, pour le Maroc, un élément central de son développement et de sa politique étrangère, notant que cette approche est guidée par la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Leader de l'Union africaine sur la question de la migration, qui a constamment présenté la migration comme un potentiel à valoriser et non une crise à gérer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Conformément à cette Vision, a rappelé M. Bourita, le Maroc mène depuis plus d'une décennie une politique migratoire centrée sur l'humain et axée sur la régularisation et l'intégration.

Relevant que le sport transcende les langues et les frontières, il a précisé que c'est un domaine où les frictions sociales sont temporairement suspendues pour s'ériger en un mécanisme d'inclusion sociale, un vecteur d'engagement des jeunes, un outil de protection contre la vulnérabilité et de renforcement de la cohésion sociale.

"L'Afrique, le plus jeune continent du monde, trouve dans le sport un langage universel de résilience et d'espoir pour sa jeunesse. C'est dans cet esprit de destin partagé que nous faisons progresser cette initiative", a dit le ministre.

Après avoir noté que le paysage international est riche en dialogues, mais souvent pauvre en plateformes ciblées et pragmatiques, M. Bourita a fait remarquer que ce Groupe des amis se veut une plateforme de dialogue soutenu réunissant Etats, institutions, fédérations et société civile ainsi qu'un incubateur de projets pilotes démontrant le lien tangible entre sport et intégration réussie.

Il est aussi un plaidoyer offrant une visibilité politique au sport en tant que composante stratégique de la gouvernance de la migration et un référentiel d'expertises partagées renforçant la capacité des Etats à intégrer cet instrument dans leurs politiques nationales, a-t-il fait remarquer.

"Aujourd'hui, nous ne lançons pas simplement une nouvelle plateforme de discussion. Nous lançons une dynamique - une communauté d'action et une ambition partagée", a-t-il soutenu, notant que ce Groupe des amis, établi à Genève, travaillera en parfaite synergie avec les groupes et initiatives existants dédiés au sport ou à la migration; les processus multilatéraux pertinents, notamment le Forum d'examen des migrations internationales (IMRF) en 2026; ainsi qu'avec les initiatives thématiques en cours, dont les travaux peuvent converger avec ses objectifs.

Après avoir assuré que l'Observatoire africain des migrations, basé à Rabat, constituera aussi un apport essentiel au Groupe en mettant à sa disposition des analyses stratégiques, des données fiables et des recherches fondées sur l'évidence pour éclairer les discussions collectives, le ministre a relevé que la présence de ce Groupe à Genève garantira une coordination efficace, une action cohérente et une maximisation de l'impact collectif recherché.

En conclusion, M. Bourita a appelé les Etats et partenaires à faire preuve d'un engagement actif, invitant tout un chacun à contribuer aux travaux du Groupe et à enrichir son action.