Maroc: Agadir à l'heure du 21ème du Festival international Cinéma et Migrations

La 21ème édition du Festival international Cinéma et Migrations s'est ouverte lundi soir à Agadir, en présence d'une pléiade de personnalités du monde du cinéma et de la culture.

Initié par l'Association "L'initiative culturelle", cet événement qui se poursuivra jusqu'au 13 courant comporte la projection, en compétitions officielles, de huit longs métrages et autant de courts métrages, ayant pour thème le phénomène des migrations.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation a été marquée notamment par la présentation des membres des jurys du festival ainsi que des hommages appuyés rendus au réalisateur et producteur belgo-marocain, Nabil Ben Yadir, au producteur et réalisateur marocain Fouad Challa et à la Franco-sénégalaise, Rama Yade, directrice Afrique et senior fellaw Europe de l'Atlantique Council à Washington.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association "L'initiative culturelle", Driss Moubarek, a indiqué que cette édition qui connaît la participation d'une série d'oeuvres cinématographiques représentant plusieurs pays en plus du Maroc, continue à promouvoir le cinéma de l'immigration et de l'immigré, sa principale vocation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Et d'ajouter que le festival promet une programmation riche et variée, comportant des projections de films en compétition au cinéma Sahara, et hors compétitions au cours de soirées Ciné-plage destinées au grand public au bord de l'emblématique baie d'Agadir, des rencontres artistiques et culturelles, des ateliers thématiques et des conférences sur des thèmes divers liés au 7ème art et aux enjeux migratoires.

L'évaluation de la sélection des films longs métrages est dévolue à un jury présidé par le romancier et diplomate Abdelkader Chaoui, avec pour membres: la réalisatrice et productrice malgache, Maéva Ranaïvojaona, le réalisateur et scénariste angolais Dom Pedro, le réalisateur et producteur marocain, Hamid Basket, et le réalisateur, producteur et scénariste brésilien, Sérgio Tréfaut.

Cette année, le festival qui accueille l'Angola comme pays invité d'honneur, instaure un prix portant le nom de Paulin Soumanou Vieyra, cinéaste et critique béninois (1925-1987). La distinction sera décernée par un jury de critiques de cinéma présidé par Mohammed Chouika, assisté d'Ahmed Sijilmassi et Abdelkrim Wakrim.

Dans la catégorie des courts métrages, le jury est présidé par la réalisatrice angolaise, Pocas Pascoal, et avec comme membres: la journaliste et militante de la culture amazighe, Amina Bencheikh, et le journaliste et acteur, Lahoucine Echaabi.

Cette manifestation artistique dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence notamment du wali de la région de Souss-Massa gouverneur de la préfecture d'Agadir-Ida-Outanane, Saïd Amzazi, est organisée en partenariat avec la Wilaya de Souss-Massa, le Conseil régional, le Conseil préfectoral d'Agadir, la Commune urbaine de la ville, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger et le Centre cinématographique marocain avec l'appui de plusieurs autres partenaires publics et privés.

Bouillon de culture

Festival

La 3ème édition du Festival national d'El Brija du Monodrame aura lieu du 12 au 14 décembre à El Jadida sous le thème "Monodrame: reflet du moi sur les planches du théâtre".

Dans un communiqué, la Troupe Masque Bleu du théâtre et de la culture d'El Jadida qui organise cet événement, en coordination avec la Direction provinciale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, indique que cette édition réunira une pléiade d'artistes et de chercheurs représentant différentes régions du Royaume.

Un hommage sera rendu à cette occasion au dramaturge Abdelmjid Fennich et à l'artiste Abdelaziz Chaker, en reconnaissance de leurs contributions en faveur de la promotion du théâtre et tout particulièrement le Monodrame, fait savoir la même source.

Le programme comprend aussi des représentations théâtrales ainsi qu'un débat sur le thème "Spectacle festif et Monodrame'", outre une rencontre-signature autour du livre "Le corps dans le divertissement populaire" de son auteur Mohamed Laâziz et "Les tambours du Sahara" de Mohamed Ferrah.

A cela, s'ajoute une master class encadrée par Mohamed El Azhar et Noureddine Benkirane au profit des jeunes amateurs de théâtre, ajoute-t-on, soulignant l'importance de ce festival dans l'animation culturelle d'El Jadida.

Festival

La 9ème édition du festival international Bassamatdu monodramese tiendra jusqu'à 12 décembre 2025 sous le thème « La créativité des jeunes dans le monodrame ».

L'invité d'honneur de cette édition, organisée en partenariat avec le théâtre AbdessamadKenfaoui, sera l'artiste, NoureddineChaouki, qui modérera ce vendredi 12 décembre 2025 une rencontre sur un livre de Kamal El Idrissi contenant des textes de monodrame. Cette rencontre aura lieu au théâtre AbdessamadKenfaoui à Casablanca.