Le budget 2026 de la Gambie a été officiellement approuvé par l'Assemblée Nationale, et ce, suite à six semaines marquées par des débats et discussions intenses, et de longues et pénibles nuits au cours desquelles les députés ont procédé à un examen minutieux du projet de loi du budget 2026.

La loi de promulgation du budget 2026 a été votée ce mardi, ouvrant ainsi la voie au bon déroulement des opérations gouvernementales du 1er janvier au 31 décembre 2026. Cette loi indique le budget des ministères, départements et agences publiques, et révèle comment le gouvernement prévoit de mobiliser et utiliser les ressources financières du pays au cours des douze prochains mois.

Le budget de cette année est sujet à d'importants changements. Les dépenses gouvernementales augmenteront de 37.85 milliards en 2025 à 43.49 milliards de dalasis en 2026, signalant un essor monumental dans les priorités de charge du gouvernement. Le budget de certaines institutions sera considérablement revalorisé :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le budget de la Commission Electorale Indépendante enregistre une hausse vertigineuse de 115% ; celui du Ministère de l'Agriculture augmente considérablement de 87% ; celui du Ministère de l'Enseignement Supérieure de 42%, tandis que celui du Ministère en charge du régime de retraite des fonctionnaires et des gratuités sociales accroît de 22%.

De l'autre côté de l'équation, il est envisagé une augmentation des revenus, notamment les recettes fiscales et non-fiscales, de 29 milliards à 32 milliards de dalasis. Cette hausse résulte de la transformation des mécanismes de collecte de revenus dans des ministères-clé tels que le Ministère de l'Intérieur, le Ministère de la Santé, le Ministère de la Pêche, et le Ministère en charge des Ressources hydrauliques.

Le projet de loi de budget 2026 avait été déposé à l'Assemblée Nationale le 31 Octobre 2025 par le Ministre de l'Economie et des Finances, qui avait présenté aux députés les Prévisions de Recettes et de Dépenses. Le dépôt du projet de loi a été suivi par des semaines de réunion bilatérale entre le Ministère des Finances et plusieurs autres ministères, agences et départements du gouvernement, dans la mesure où les représentants de ces différentes entités ont présenté leurs besoins et plaidé ardemment pour une réévaluation de leurs budgets de fonctionnement.

L'apothéose a eu lieu le vendredi 5 décembre 2025 lorsque le Ministre de l'économie et des finances est retourné à l'Assemblée Nationale pour délivrer le Discours sur le Budget 2026, et ce, conformément à la Constitution de 1997 et au règlement intérieur.

La Gambie se tient prête à travailler intimement avec l'Indonésie, selon l'ambassadeur Lang Yabou