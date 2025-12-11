La situation dramatique qui se déroule actuellement à Uvira, dans le Sud-Kivu, éclaire la fragilité de la paix en République Démocratique du Congo (RDC) et la complexité des enjeux qui la sous-tendent. Les récents rapports de l'entrée des troupes antigouvernementales dans la ville et le départ des renforts militaires congolais sans affrontement soulignent l'urgence d'une réflexion stratégique à Kinshasa.

Il est impératif que les autorités congolaises ne se laissent pas berner par des accords de paix non contraignants, comme ceux préconisés par Washington et Doha. Ces initiatives sont souvent teintées d'une vision déconnectée des réalités locales, et les acteurs principaux des actions déstabilisatrices de la région, notamment le Rwanda, ont généralement d'autres priorités. Kigali et ses patins, comme l'AFC/M23, n'ont aucun intérêt à voir la paix s'installer dans l'Est du pays. Leur action s'inscrit dans une dynamique de pillage et d'exploitation des ressources naturelles congolaises, en particulier des minerais.

Dans ce contexte, il est essentiel d'adopter une approche duale : négocier tout en demeurant vigilant et prêt à combattre. Ignorer cette nécessité pourrait conduire à une répétition des scénarios tragiques déjà vécus, où la confiance mal placée a conduit à de nouvelles vagues de violence. La communauté internationale, souvent porteuse de promesses fallacieuses, présente une hypocrisie insupportable. Son soutien est généralement soumis à des agendas politiques qui ne prennent pas en compte la lutte pour la souveraineté et la sécurité du peuple congolais.

Le discours des rebelles congolais sur leur avance vers le Katanga, en se référant à un "coffre-fort du clan présidentiel", n'est rien de plus qu'une déclaration tonitruante qui vise à renforcer leur position sur le terrain, mais il révèle aussi une véritable intention de déstabiliser davantage le pays. Il est donc crucial que Kinshasa redouble d'efforts pour former, équiper suffisamment et redéployer ses forces militaires, non seulement pour contrer l'avancée des troupes antigouvernementales, mais aussi pour signifier clairement que la RDC est prête à défendre sa souveraineté avec vigueur.

Le départ des civils congolais vers le Burundi n'est qu'un signe supplémentaire de la détérioration de la situation sécuritaire. Les autorités doivent agir immédiatement pour rassurer la population et assurer sa protection. Les promesses de paix ne suffisent pas en l'absence de mesures concrètes sur le terrain.

En définitive, Kinshasa doit se rappeler que la paix ne peut s'établir sur des concessions unilatérales ou des illusions de paix. La RDC doit être prête à défendre ses intérêts, même si cela implique de rester sur le qui-vive face aux ambitions destructrices de son voisin. Le retour à la paix durable ne pourra s'opérer que si le gouvernement congolais adopte une posture de fermeté, proactive et d'unité nationale face aux menaces extérieures et intérieures. C'est en agissant ainsi que la RDC pourra espérer restaurer un environnement propice à la réconciliation et à la prospérité.