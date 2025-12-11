Congo-Kinshasa: Projet de Loi de Finances 2026 - L'Assemblée Nationale en ordre utile !

11 Décembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

La Commission Economique, Financière et Contrôle budgétaire (ECOFIN - CB) de la Chambre basse du Parlement rd-congolais a clôturé, dimanche 7 décembre 2025, les travaux de toilettage du projet de loi de finances exercice 2026.

Pendant plus de deux semaines, les membres de la Commission ECOFIN - CB que dirige le député national Guy Mafuta Kabongo ont abattu d'intenses travaux en sous Commissions, pour obtenir un texte bien harmonisé à présenter à la plénière dans les tout prochains jours pour examen et adoption. Au terme des travaux, la Commission Guy Mafuta Kabongo s'est abstenue de tout commentaire à la presse. Cela, conformément à l'article 43 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que les Commissions font rapport des conclusions de leurs délibérations à la plénière.

Pour rappel, c'est le 18 novembre dernier que les élus du peuple ont déclaré recevable le projet de loi des finances exercice 2026, évalué à 59.021 milliards CDF, soit 20,3 milliards de USD, après sa présentation par la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka.

 

