La ville de Boma, dans la province du Kongo Central, a été frappée ce 10 décembre 2025 par de violentes inondations consécutives à plusieurs jours de pluies intenses, causant d'importants dégâts humains et matériels. Face à cette situation dramatique, l'honorable Marie Josée Niongo Nsuami, députée nationale élue de Boma, a adressé une motion d'information au cours de la plénière consacrée à l'adoption du projet de Loi de finances 2026.

Selon l'élue de Boma, la ville a subi trois jours successifs de pluies diluviennes, engloutissant près d'un tiers de son territoire. Les premières informations font état : De pertes en vies humaines, de ponts écroulés, de routes gravement endommagées, de maisons détruites, de milliers de personnes sans abri, ainsi que plusieurs écoles inondées, avec la perte de documents administratifs et pédagogiques.

Au centre-ville, cœur économique et administratif de Boma, les activités ont été fortement perturbées. « Tout le tissu économique, déjà fragilisé par la situation socio-économique précaire, est complètement détruit », a alerté l'honorable Niongo.

Une interpellation responsable et un appel à la solidarité nationale

Dans son adresse devant ses collègues députés, Marie Josée Niongo s'est dite profondément préoccupée par le sort de sa population. Elle a dénoncé la vulnérabilité récurrente de la ville, frappée à plusieurs reprises par des catastrophes naturelles, tout en appelant à une mobilisation rapide de l'État.

« C'est avec amertume que je viens vous annoncer la triste nouvelle d'une grave inondation qui endeuille la ville de Boma, mon fief électoral... Je sollicite le soutien du Gouvernement à travers les ministères sectoriels pour porter secours en toute urgence à la ville de Boma, sinistrée pour la énième fois », a-t-elle déclaré.

Elle a notamment interpellé les ministères des Affaires sociales, Affaires humanitaires, Infrastructure (ITPR), Éducation (EPST) et Santé afin qu'ils interviennent dans les plus brefs délais.

Risque d'épidémies et situation humanitaire critique

Outre les dégâts matériels, l'élue s'inquiète de la possible apparition d'épidémies, notamment des maladies diarrhéiques, en raison de la stagnation des eaux et de l'insalubrité ambiante. Elle a rappelé l'urgence de soutien en vivres, abris, soins médicaux et assainissement, reconstruction des infrastructures endommagées, appui à la relance économique de la ville portuaire de Boma complètement sinistrée.

Très émue, l'honorable Niongo a exprimé sa compassion envers les familles touchées par les inondations et a réaffirmé son engagement à porter la voix de Boma au niveau national.

Elle a encouragé les autorités locales à établir un bilan complet de la situation, tout en plaidant pour un plan de prévention durable afin d'éviter la répétition de telles catastrophes.