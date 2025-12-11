Congo-Kinshasa: Bandalungwa - Erick Tshikuma et Jared Phanzu en première ligne pour la réussite des festivités de 70 ans !

11 Décembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

C'est l'une des municipalités les plus mouvementées de la capitale. C'est une pépinière incontestable des talents congolais et une véritable contrée dressée sur l'élan de l'excellence urbaine à Kinshasa. Loin d'être une devinette : il s'agit bel et bien de la commune de Bandalungwa, qui a procédé, officiellement, mardi 9 décembre 2025, au lancement des festivités du 70e anniversaire de sa création lors d'une cérémonie placée sous le parrainage du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, à la salle Robinson, non loin de la célèbre école Les Joyeux Lutins au quartier Adoula.

L'événement, marqué par un moment de rétrospection et de projection, a rassemblé plusieurs personnalités politiques et sociales autour d'une même ambition : bâtir une commune plus sûre, plus assainie et résolument tournée vers le développement.

La manifestation s'est déroulée en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, du député national Éric Tshikuma, de plusieurs députés provinciaux, de la notabilité locale, des forces vives de Bandalungwa ainsi que d'autres invités de marque. Tous ont pris part à un retour sur l'histoire de la commune, à l'évaluation des actions menées et à la réaffirmation de son identité culturelle.

Dans le même cadre, les organisateurs ont annoncé le lancement de la Tribune d'expression et de plaidoyer, un espace citoyen destiné à favoriser la participation démocratique. Ce dispositif vise à transformer les idées en actions, les paroles en projets et les projets en résultats concrets. Les initiateurs ont rappelé que Bandalungwa doit désormais être envisagée comme « un projet collectif ». Un engagement partagé qui, selon eux, doit permettre à la commune d'incarner pleinement son ambition : faire de Bandal un modèle d'inspiration - « Bandal, effectivement Paris ».

