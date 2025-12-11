Congo-Kinshasa: Recensement Général de la Population - Guylain Nyembo passe à la grande offensive !

Dans le cadre de l'accélération du deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH 2), le Ministre d'État, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement Guylain Nyembo, s'est entretenu ce mercredi 10 décembre dans son cabinet de travail avec le nouveau Représentant résident du Fond des Nations Unies pour la Population (FNUAP), Alain Akpadji. Cette rencontre a permis de faire le point sur l'avancement du programme FNUAP-RDC 2025-2029 et de planifier les prochaines étapes opérationnelles du recensement, qui constitue un chantier stratégique pour la RDC.

Le RGPH 2 s'inscrit dans un contexte national où la disponibilité de données démographiques fiables est cruciale pour la planification et le suivi des politiques publiques. Depuis le lancement de cette initiative, le gouvernement congolais a mis l'accent sur la modernisation du processus de collecte des données, notamment par le démarrage d'une cartographie pilote, précurseur de la cartographie générale, qui permettra de disposer d'informations précises sur la population et l'habitat à l'échelle nationale.

Table ronde des bailleurs : un levier stratégique pour le financement du RGPH 2

Au cœur des discussions, la mobilisation des bailleurs a été identifiée comme un facteur décisif pour la réussite du RGPH 2. La tenue prochaine d'une table ronde des bailleurs a été confirmée, visant à aligner les priorités, coordonner les ressources et assurer un financement complet et durable du projet. Cette étape stratégique permettra de renforcer le partenariat entre la RDC, le FNUAP et l'ensemble des partenaires techniques et financiers. À ce propos, Alain Akpadji représentant du FNUAP, a rappelé le rôle clé de la table ronde : « La table ronde des bailleurs sera l'étape décisive pour mobiliser les ressources et garantir la réussite du RGPH 2. C'est une occasion unique de coordonner les efforts et d'assurer que les données collectées servent efficacement le développement national ».

L'entretien a également permis de revenir sur les priorités transformatrices du programme commun : l'accès à la planification familiale, la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) et les mutilations génitales féminines (MGF), ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles et techniques pour la collecte et l'exploitation des données de population. Ces éléments sont essentiels pour orienter les politiques publiques, soutenir le développement local et garantir l'inclusion sociale dans toutes les provinces du pays.

Le RGPH 2 constitue ainsi un levier stratégique de gouvernance, offrant à la RDC les moyens de planifier de manière précise ses interventions économiques, sociales et sanitaires. Grâce à cette convergence entre le gouvernement et les partenaires internationaux, la RDC se positionne pour disposer d'un recensement moderne, fiable et structurant, garantissant que chaque citoyen est pris en compte dans la planification du futur développement du pays.