Laurent Batumona a salué le discours du Chef de l'Etat sur l'état de la nation prononcé, le 8 décembre dernier, par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant les Députés et Sénateurs réunis en Congrès au Palais du peuple. Ce discours, a-t-il déclaré, a ouvert des perspectives de paix, d'un changement irréversible dans tous les secteurs de la vie nationale. Le Président du MSC, Mouvement de Solidarité pour le Changement, a appelé tous les acteurs à traduire le contenu de ce discours en actes concrets pour soutenir le Chef de l'Etat. " Le président Félix a préparé les Congolais à une transformation profonde et à entrer dans une phase coercitive ou la nation doit rester vigilante et engagée". Il a, également, annoncé les quatre priorités majeures après la signature des accords de Washington et de Doha.

Le président du Mouvement de Solidarité pour le Changement, Laurent Batumona, a décrypté soigneusement le discours du Chef de l'Etat devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès pour dresser le bilan des actions du Gouvernement pour l'exercice 2025. Il a fait savoir que le Président Félix Tshisekedi n'a pas parlé comme un homme qui cherche un compromis, plutôt en un chef de l'EtatAuto- martialdéterminé à dire la vérité sur les Réformes pour la RDC et sur les priorités claires notamment : sécurité nationale, réformes structurelles et développement social. Il a, également, expliqué les quatre priorités majeures après la signature des accords de Washington et de Doha.

De son point de vue sur la signature de Washington, il a expliqué que le président Félix Tshisekedi a obtenu une assurance sur le retrait total et vérifiable de toutes les forces armées étrangères opérant sur le territoire national, qu'elles soient officielles ou dissimulées derrière des groupes armés. Dans son discours émouvant il a rassuré que les circuits maffieux des financiers et de logistique sont coupés pour mettre fin à l'exploitation illicite de l'or, du coltan et du cobalt, ainsi que la contrebande qui alimente ces réseaux. Il a rassuré la protection effective des civils, en particulier des femmes et des enfants, et garantir l'accès humanitaire aux zones affectées.

Il a également demandé le désengagement de tous les groupes armés, y compris les FDLR, ainsi que la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité chargé d'exécuter un cadre d'intégration économique régionale, indispensable pour garantir la sécurité et la souveraineté de la RDC. Laurent Batumona a fait savoir que le Président Félix Tshisekedi a tenu à préciser que les accords de Washington et de Doha ne consacrent aucune forme de partage de souveraineté. Ils ne valident ni les prétentions territoriales de qui que ce soit, ni une mise sous tutelle des ressources du pays. Ils ne sauraient non plus être interprétés comme une amnistie déguisée des crimes commis contre les Congolais.

Il a apprécié que le président ait souligné le point économique dans son discours explicitement sur la réussite fiscale, la stabilité du taux de change et le vaste chantier de construction des infrastructures à travers le pays. Il a fait comprendre la relance de transport aérien par de nouvelle acquisition des appareils qui desserviront même le Moyen Orient.

Le président du MSC, dans son analyse fait comprendre que le président a présenté une image de son entourage qui n'appuie pas ses efforts. Il s'agit du domaine des embouteillages, insalubrités qui nécessitent selon le MSC à des travaux d'hercule pour en finir. Il a félicité le président d'avoir évoqué cette question cruciale sur la propreté de la ville de Kinshasa. Le Président du MSC recommande des sanctions pour mettre de l'ordre et relance le service de l'hygiène pour contrôler l'environnement. "Nous en tant que dirigeant, ministre, bourgmestre, administrateur de territoire, chef de rue, magistrat, la Police, les Fardc nous devons nous mettre à l'oeuvre pour accompagner le Président de la République dans sa vision de redressement de la nation". " Bravo Fatshi pour sa brillante diplomatie. Malgré la signature de l'Accord, l'Etat congolais a l'obligation de protéger sa population à travers une armée non seulement offensive mais défensive. Ne dit-on pas que celui qui veut la paix prépare la guerre", a-t-il martelé. Selon le Président du MSC, l'armée, la Police, le service de sécurité, les Wazalendo doivent être en alerte".

Il a ajouté que les responsables devront véhiculer ce message de dire que nous sommes en guerre, la souffrance de nos frères et soeurs à l'Est nous concerne aussi.

Il a réitéré son message d'y il y a 3 ans ou il avait fait un appel sur la croisade d'armement patriotique pour les jeunes à s'enrôler dans l'armée pour servir sous le drapeau et défendre le pays.