Afrique: Dix ans après l'adoption des Objectifs de développement durable (ODD) - Quel bilan pour la RDC ?

Dix ans après l'adoption des Objectifs de développement durable (ODD) en 2015, les progrès mondiaux restent alarmants. En effet, en juillet dernier, la communauté internationale s'est réunie lors du Forum politique de haut niveau pour le développement durable (HLPF) afin d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des 17 Objectifs de développement durable (ODD) et examiner le Rapport des Nations Unies y afférent.

Selon ce Rapport 2025, seuls 35% des cibles mesurées montrent des avancées (18% en bonne voie, 17% modérées), 47% progressent trop lentement et 18% régressent, avec moins de 20% des cibles globales projetées comme atteignables d'ici 2030. Des avancées notables incluent une baisse de 39% des nouvelles infections au VIH depuis 2010, 12,7 millions de vies sauvées contre le paludisme, une hausse de 110 millions d'enfants scolarisés depuis 2015, un accès à Internet en hausse de 70% et 92% de la population mondiale électrifiée.

Cependant, la faim touche encore une personne sur onze, les inégalités de genre persistent (femmes effectuant 2,5 fois plus de travail domestique non rémunéré), et des freins comme les conflits, la dette et un déficit de financement de 4 000 milliards de dollars annuels entravent les pays en développement. On peut retenir de ce rapport 2025 globalement les points suivants :

Il fournit une image complète des progrès mondiaux: Dix ans après la mise en oeuvre du Programme 2030, il souligne des avancées notables dans certains domaines clés tels que: les nouvelles infections à VIH qui ont diminué de 39 % depuis 2010, les efforts de prévention du paludisme qui ont sauvé 12,7 millions de vies et 110 millions d'enfants et de jeunes de plus sont scolarisés qu'en 2015. L'accès à Internet qui aurait bondi de 70 % depuis 2015 et l'électricité desservirait désormais 92 % de la population mondiale. Ces chiffres de ce rapport 2025 témoignent de réels progrès.

Ses données révèlent une dure réalité. En effet, une personne sur onze souffrirait encore de la faim et des milliards de personnes n'aurait pas accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène. Les inégalités entre les sexes persistent, les femmes effectuent 2,5 fois plus d'heures par jour de travail domestique non rémunéré que les hommes. L'escalade des conflits, les tensions géopolitiques croissantes, les températures record, le fardeau insoutenable de la dette et un déficit de financement annuel colossal de 4 000 milliards de dollars freinent les progrès dans les pays en développement.

Malgré ces obstacles, le rapport affirme que des progrès sont possibles si des solutions à plus grande échelle sont déployées et si l'on capitalise sur les acquis durement obtenus. De sorte que, s'appuyant sur les données les plus récentes de ce rapport 2025 sur les ODD, un optimisme s'affiche qu'ils contribueront à orienter les discussions politiques du FPHN et à guider les décisions fondées sur des données probantes pour remettre les ODD sur les rails.

Dans cette brève note, CODED s'emploie à faire un focus sur le bilan de la mise en oeuvre des ODD en Afrique et R.D.Congo, en vue de mettre en lumière les plus grands défis autant que les pistes de solutions à considérer.

Situation en Afrique

En Afrique, les ODD les plus en retard incluent principalement les objectifs environnementaux (ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques ; ODD 14 : Vie aquatique ; ODD 15 : Vie terrestre), la gouvernance et la paix (ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces), ainsi que la consommation et production responsables (ODD 12), avec des régressions ou stagnations sur plus de la moitié des cibles associées.

- Selon le rapport, l'Afrique progresse sur 12 des 17 ODD, mais le rythme est insuffisant pour 2030, avec des disparités marquées entre sous-régions, zones rurales/urbaines et ODD prioritaires comme la santé (ODD 3), l'égalité des sexes (ODD 5), la croissance économique (ODD 8), la vie aquatique (ODD 14) et les partenariats (ODD 17).

- D'autres avancées concernent la couverture 4G, l'accès à l'eau potable et l'électrification, mais des régressions ou stagnations touchent 8 des 51 cibles scrutées, nécessitant une accélération via une croissance verte (minéraux verts), une mobilisation domestique accrue et une réduction de la vulnérabilité à la dette. Sans actions urgentes, au moins 492 millions d'Africains risquent l'extrême pauvreté d'ici 2030 et 350 millions d'ici 2050. (Rapport sur le développement durable en Afrique 2025.

ODD prioritaires jugés en retard de progression en Afrique sont :

- ODD 13 (Climat) : Efforts d'atténuation insuffisants, vulnérabilité accrue aux chocs climatiques malgré des innovations en énergie renouvelable.

- ODD 14 et 15 (Vie aquatique et terrestre): Perte de biodiversité accélérée et gestion azote non-durable, avec peu d'avancées sur la protection des écosystèmes.

- ODD 16 (Paix et institutions): Indices de corruption, liberté de la presse et perception de la corruption en régression, aggravés par conflits et fragilité institutionnelle.

- ODD 1 (Fin de la pauvreté) et ODD 2 (Faim zéro): Plus, de 23% des Africains en pauvreté absolue projetée en 2030; obésité et systèmes alimentaires défaillants persistent.

Situation en RDC

En ce qui concerne la RDC, il convient de noter que, selon un rapport du PNUD, la trajectoire de croissance pour le cycle 2023-2025 se serait accéléré, se caractérisant par un taux deux fois supérieur au taux de croissance mondial projeté et nettement supérieur aux prévisions d'avant la pandémie. Cependant, le rapport souligne que bien que ce rythme de croissance rapide contribue à réduire le seuil de pauvreté à 2,15 dollars par jour, d'importants défis subsistent pour accélérer la réduction de la pauvreté, actuellement à un niveau élevé.

C'est pourquoi les engagements du pays en faveur des ODD sont axés sur l'amélioration du bien-être de la population, notamment par l'accès aux services sociaux de base (santé, éducation, eau, énergie et autres domaines) ; la relance de l'agriculture et de l'industrialisation ; et la construction d'infrastructures, en particulier routières et ferroviaires, pour une véritable intégration économique. Il faut ainsi noter que :

- Les progrès sont lents et inégalement documentés dans les rapports ONU 2025, avec un focus gouvernemental sur les ODD 8 (croissance économique), 9 (infrastructures) et 11 (villes durables) via le Plan national de développement 2022-2026 et une feuille de route lancée au Sommet ODD pour accélérer les trajectoires.

- Des initiatives récentes incluent la certification de 10 145 villages sains (ODD 6), l'accès amélioré à l'eau pour 8 millions de personnes, et des financements climatiques comme 19,47 millions de dollars de la Banque mondiale pour réduire 3,89 millions de tonnes d'émissions dans le Mai-Ndombe (ODD 13/15).

- La croissance économique accélérée (double du taux mondial projeté 2023-2025) soutient la réduction de la pauvreté, mais des défis persistent en agriculture, services de base et intégration économique, alignés sur les priorités nationales.

Défis transversaux qui ralentissent les avancées des ODD en Afrique en Générale et en RDC

- Le rythme insuffisant sur 12 des 17 ODD s'explique par un financement manquant de 670-762 milliards de dollars d'ici 2030, une croissance sans emplois productifs (informalité dominante), dette élevée et disparités rurales/urbaines. Des progrès limités touchent aussi l'ODD 7 (énergie propre, cuisson limitée) et l'ODD 5 (égalité des sexes). Une accélération via ressources internes et croissance verte est impérative.- Les crises récentes en RDC, notamment les conflits armés à l'est (AFC-M23, Ituri, Goma, Bukavu), l'instabilité économique avec inflation galopante et dépréciation du franc congolais, ainsi que les chocs climatiques, ont fortement ralenti les progrès des ODD, rendant l'atteinte de 2030 improbable sans actions accélérées.

- Conséquences transversales : Ces chocs multiples (conflits, inflation, climat) ont porté « un coup dur » aux efforts ODD des trois dernières années, limitant les financements et la croissance inclusive malgré un PND 2022-2026; une feuille de route accélératrice est lancée pour contrer les régressions. Sans paix à l'est et contrôle efficace, les synergies ODD (croissance, santé, pauvreté) restent bloquées.

Impacts sur les ODD clés

- ODD 2 (Faim zéro) et ODD 1 (Pauvreté): Aggravation de la crise alimentaire touchant des millions, due à conflits déstabilisant les chaînes d'approvisionnement et hausse des prix ; dépréciation monétaire et pertes de revenus poussent les ménages vers la pauvreté extrême.

- ODD 16 (Paix et institutions): Escalade des violences (exécutions sommaires, déplacements massifs de 2 millions de personnes dont 1,1 million de PDIP en 2025), fragilisant les institutions et droits humains; besoin urgent de réformes légales et accountability pour la violence liée aux conflits.

- ODD 3 (Santé), 4 (Éducation), 13/15 (Climat et biodiversité) : Crises sanitaires chroniques, déplacements entravant l'accès aux services ; vulnérabilité accrue aux inondations/sécheresses climatiques freinant la résilience humaine et économique.

Conclusion

Les progrès dans la mise en oeuvre des (ODD) en Afrique et, plus spécifiquement en (RDC), sont malheureusement lents et confrontés à des défis structurels profonds. La décennie écoulée montre que le modèle de mise en oeuvre doit évoluer radicalement. Pour l'Afrique et la RDC, l'enjeu est de transformer les contraintes en opportunités (démographie, ressources naturelles) tout en plaidant pour une justice climatique et financière. Cependant pour y arriver, il faudra identifier les causes profondes des faibles avancées enregistrées jusqu'à présent, et proposer les pistes de solutions idoines, vues comme des accélérateurs de l'atteinte des cibles des ODD les plus lents à implémenter.

Causes Profondes des Faibles Avancées

En Afrique comme en RDC, les faibles performances dans l'atteinte des ODD sont enracinées dans une combinaison de facteurs politiques, sécuritaires, économiques et sociaux. Les facteurs politiques sont essentiellement liés à la fragilité Institutionnelle et Gouvernance qui se caractérise par :

- Une Faiblesse des Institutions: En RDC et dans plusieurs pays africains, les institutions publiques sont souvent faibles, avec des capacités limitées pour planifier, exécuter et suivre efficacement les politiques publiques liées aux ODD.

- Une Corruption et une Impunité : Le niveau élevé de corruption et le manque de transparence freinent la bonne utilisation des ressources (publiques, privées et issues de l'aide internationale) qui devraient être allouées aux secteurs clés comme la santé, l'éducation et les infrastructures.

- Une Instabilité Sécuritaire et Conflits : L'insécurité persistante, notamment à l'Est de la RDC, génère des crises humanitaires massives (déplacements de populations, destruction des infrastructures) et détourne d'importantes ressources financières vers la défense, rendant impossible la réalisation des ODD visant la paix (ODD 16), l'éducation (ODD 4) et la santé (ODD 3). Les défis Socio-économiques Structurels notables se résument en :

- Une pauvreté multidimensionnelle élevée : La RDC, malgré ses richesses, présente une pauvreté et une insécurité alimentaire très importantes, surtout en milieu rural, rendant difficile l'atteinte des ODD 1 (Pauvreté) et 2 (Faim Zéro).

- Une dépendance économique : L'économie est fortement dépendante de l'exploitation des ressources naturelles (secteur minier), ce qui génère une croissance peu inclusive, des inégalités sociales importantes et une faible création d'emplois décents pour les jeunes (ODD 8).

- Un financement insuffisant : Les ressources financières (nationales et externes) mobilisées sont modestes par rapport aux besoins colossaux pour financer la mise en oeuvre des ODD.

Enfin il y a des défis transversaux que sont: Les impacts du Changement Climatique et son lot des pertes et dommages qu'ils occasionnent : La dégradation des terres, la déforestation et les catastrophes naturelles affectent les progrès dans l'agriculture et la gestion des écosystèmes (ODD 13 et 15). Les faibles capacités statistiques se traduisant par une carence en données fiables, permettant des prévisions politiques correctes : Le manque de données fiables et actualisées entrave le suivi précis des indicateurs ODD et l'élaboration de politiques basées sur des preuves.

Pistes de Solutions et Accélérateurs

Pour inverser la tendance et accélérer la mise en oeuvre des ODD en RDC tout comme en Afrique, CODED est d'avis avec de nombreux experts en la matière, qu'il est crucial d'adopter des réformes stratégiques à fort impact que sont le Renforcement de la Gouvernance et de la Paix, La Transformation Économique et Sociale et La Mobilisation des Ressources et Partenariats. Et plus concrètement, ces réformes peuvent se décliner tour à tour de cette manière :

a) Renforcement de la Gouvernance et de la Paix :

- Lutte Anti-Corruption : Renforcer l'État de droit, lutter efficacement contre la corruption, l'évasion fiscale et l'impunité pour restaurer la confiance et maximiser les recettes publiques.

- Sécurité et Stabilité : Prioriser la résolution des conflits et l'amélioration de la sécurité pour permettre le retour de la population et des activités économiques dans les zones affectées.

- Décentralisation Efficace : Mettre en oeuvre une décentralisation effective pour renforcer les capacités institutionnelles au niveau local, là où les services de base (éducation, santé) sont le plus nécessaires.

b) Transformation Économique et Sociale :

- Diversification Économique : Réduire la dépendance aux matières premières en investissant dans l'industrialisation durable et la transformation des produits agricoles locaux (ODD 9).

- Investissement Humain : Accroître significativement les financements pour l'éducation de qualité (formation des enseignants, infrastructures) et la santé universelle (gratuité des services, lutte contre la malnutrition).

- Protection Sociale : Développer et opérationnaliser des systèmes de protection sociale inclusifs pour les populations les plus vulnérables (ODD 1).

c) Mobilisation des Ressources et Partenariats :

- Financement Innovant: Explorer et mobiliser des mécanismes de financement innovant (partenariats public-privé, finance climatique) pour combler le déficit de financement.

- Partenariats Stratégiques: Renforcer le partenariat mondial (ODD 17), y compris la coopération Sud-Sud et les solutions dirigées par l'Afrique, en tirant parti des technologies numériques pour la transformation et le suivi.

Maitre Erick Kassongo, Directeur Exécutif du CODED