Congo-Kinshasa: Environnement énergétique - E-KINERGY ouvre ses portes à Kikwit pour l'accès à l'énergie solaire non polluant

Après plus de 30 ans d'expérience sous d'autres cieux, E-Kinergy, une des entreprises spécialisées dans les solutions solaires est désormais opérationnelle à Kikwit, ville économico-politique de la province du Kwilu dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo -RDC). Elle va accompagner des milliers de Kikwitoises et Kikwitois, c'est-à-dire des particuliers et professionnels vers une transition énergétique efficace et durable.

La grande salle polyvalente de l'Université de Kikwit (UNIKIK) a servi de cadre samedi, 06 décembre 2025, pour le déroulé d'un séminaire énergétique organisé par cette entreprise. L'UNIKIK, par la voie de son recteur Alphonse Kapumba, a disponibilisé cette salle polyvalente afin que les assises se déroulent dans la quiétude.

Invitée par le maire de Kikwit, Abe Ngiama, E-kinergy se propose d'apporter des solutions innovantes et durables dans le domaine de l'énergie renouvelable dans cette ville qui, depuis des décennies, croupit dans le noir. Cela se fait dans un contexte où le courant hydroélectrique de Kakobola basé dans le territoire de Gungu n'est pas encore opérationnel.

Les actions d'E-Kinergy respectent l'esprit l'ODD (Objectif de développement durable) 7 qui prône l'accès de tous aux services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le séminaire énergétique de samedi dernier a réuni plusieurs personnalités, c'est-à-dire des politico-administratifs, les membres du conseil urbain de sécurité, les scientifiques, la société civile, la notabilité urbaine, des étudiants, et des âmes de bonne volonté.

«L'obscurité dans laquelle notre ville a été plongée va bientôt disparaitre avec l'arrivée de l'entreprise E-Kinergy dont je vous présente le patron en la personne de monsieur Giovanni de la nationalité belge et toute sa suite venue de l'Europe. Au nom de toute la ville de Kikwit et au mien propre, nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous et le bon déroulement de leurs activités. Je demande à toute la population de Kikwit d'accueillir cette société avec enthousiasme, surtout qu'elle est le résultat des contacts et des relations de l'un de nos fils natif de Kikwit», a déclaré le maire de Kikwit, Abe Ngiama, dans son speech.

De son côté, le recteur de l'UNIKIK, Alphonse Kapumba, a salué l'arrivée de ce projet : «Le projet est magnifique et d'envergure. Mais il faut des gens qui s'engagent effectivement à montrer qu'ils veulent vraiment avoir de l'électricité chez eux. S'il y a beaucoup de monde qui s'engagent, il y aura une puissance assez grande et l'on pourra bénéficier d'une durabilité de plus de 10 ou 20 ans de l'électricité sans interruption», a-t-il dit.

Quant à lui, le pasteur Jean-Baptiste Mbana, mandataire national de E-Kinergy, a rendu hommage aux autorités politico-administratives, sécuritaires, coutumière ainsi qu'à toutes les personnalités présentes au séminaire énergétiques. Il a peint le tableau sombre que connait la ville de Kikwit, notamment, l'obscurité, le chômage, les ravins...dont les solutions demeurent plus qu'une nécessité.

«Soucieux de l'état actuel de notre ville, nous avons pris le courage audacieux de chercher de gauche à droite ; de frapper aux portes utiles des pays comme ceux de l'étranger, jusqu'à ce que nous avons trouvé les investisseurs qui ont accepté de résoudre les différents problèmes de notre ville. Parmi ceux-ci, l'énergie a été choisi en priorité pour des raisons ci-après : - Eclairer de grands artères de la ville et des maisons des abonnés ; l'éradication de la délinquance juvénile nocturne ; la création de nouveaux emplois ; la création de petites et moyennes entreprises...», a-t-il fait savoir.

Selon lui, l'arrivée de cette société E-Kinergy est une solution salvatrice et peut redorer les blasons ternis de cette ville autre fois considérée comme le quartier latin de la RDC.

L'occasion a été propice pour que Marchica Giovanni, International sales Manager d'E-Kinergy puisse expliquer des aspects purement techniques qui contribuent à la production de l'énergie solaire sans polluer l'environnement.

«E-Kinergy recourt à la nouvelle génération des panneaux photovoltaïques à haut rendement combinée aux onduleurs hybrides intelligents et aux batteries lithium-ion. Cela propose des solutions d'une fiabilité remarquable. Ces équipements garantissent une autonomie énergétique réelle, des performances optimisées et un retour sur investissement rapide, tout en assurant durabilité et simplicité d'exploitation», a-t-il renseigné.

La première phase de suscription et d'enregistrement a déjà démarré jusqu'au 15 janvier 2026.