Par la voix de son Porte-parole Patrick Muyaya Katembwe, le Gouvernement congolais fustige l'inaction internationale face aux multiples offensives des rebelles M23 soutenus par l'armée rwandaise, dans l'Est du territoire de la RDC.

Après la chute d'Uvira, dans le Sud-Kivu, survenue, étonnamment, au lendemain de la signature historique de l'Accord de Washington, Kinshasa voudrait bien que des mesures plus drastiques soient prises à l'encontre de Kigali afin, non seulement de le pousser à retirer effectivement ses troupes du sol congolais, mais aussi de favoriser le retour d'une paix voulue durable et définitive dans l'Est de la République démocratique du Congo. Intervenant hier, mercredi 10 décembre 2025, à la RTNC, le Ministre Patrick Muyaya a fortement alerté sur "une situation inacceptable", affirmant la détermination du Félix Tshisekedi, en tant que Garant de la Nation, à défendre la souveraineté et l'intégrité du territoire national jusqu'au bout.

"La situation qui se passe dans la partie Est de notre pays est inacceptable. Surtout après la signature de l'Accord le 4 décembre dernier. Vous savez déjà que pour nous, le retrait des troupes rwandaises et la cessation de toute sorte de soutien au M23 est une condition pour que nous puissions penser construire la paix. Nous sommes partis à plusieurs sollicitations du Président américain. Nous y avons répondu. Et, nous nous sommes engagés à faire notre part. Il y a deux jours, nous avons déjà commencé à communiquer sur ce qui se passe dans l'axe Kamanyola-Uvira en province du Sud-Kivu. Vous avez suivi que nous étions autour de la Première Ministre mardi pour faire le point du sujet. Le constant est malheureux parce que nous avons plus de 200 mille compatriotes qui sont déplacés. Je ne compte pas le stock de 7 millions de déplacés que nous avons déjà pour des agissements du Rwanda à travers le RDF.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce soir, nous sommes encore dans la difficulté de vous dire que plusieurs compatriotes ont perdu la vie, beaucoup d'autres sont blessés. Depuis le dimanche dernier, à la suite du communiqué de l'armée, nous avons fait le point des bombardements et des attaques qui partent du territoire rwandais... Généralement, pour nos FARDC, dans les règles d'engagement, nous tenons compte de plusieurs choses, notamment le fait que c'est sur notre territoire que ces violences se font et que ce sont nos compatriotes qui perdent la vie et qui sont blessés. Au moment où je vous parle, on a au moins recensé 83 blessés, il y a deux jours. Cela devrait évoluer. Il faut signaler que la situation s'est particulièrement détériorée à Uvira. Il y a une violence inouïe qui se fait sur terrain et qui est portée directement par l'armée rwandaise dans l'objectif de semer la mort et la désolation", a clarifié le Porte-parole du Gouvernement congolais, dans sa communication.

A la lumière de ses assurances, le Chef de l'Etat et son Gouvernement, dirigé par la Première Ministre Judith Suminwa, suivent de près la situation qui sévit au Sud-Kivu et restent engagés à apporter des réponses pour défendre le pays.

"Nous avons été mobilisés pour suivre la situation de près. Evidemment, il y a des aspects militaires qui ne feront pas l'objet des discussions. Nous sommes dans le cadre de Congolais Telema, les militaires sont aussi debout et mobilisés parce qu'il y a un impératif pour nous : nous ne céderons aucun centimètre de notre territoire", a-t-il soutenu, lors de cette communication, à la Télévision Nationale.