Congo-Kinshasa: Occupation d'Uvira - Juvénal Munubo appelle au dialogue avec le M23, Jean-Baptiste Muhindo exige des comptes

L'entrée des rebelles du M23 dans la ville d'Uvira (Sud-Kivu), mercredi 10 décembre, continue de susciter des réactions contrastées au sein de la classe politique congolaise. Alors que certains plaident pour une reprise rapide des négociations afin d'éviter une aggravation de la crise sécuritaire, d'autres exigent que les responsabilités soient établies et que les dirigeants rendent des comptes.

Juvénal Munubo, cadre de l'Union sacrée de la nation et ancien député national, estime que la situation actuelle doit être résolue par la voie des discussions.

Selon lui, l'objectif du M23 est de mettre la pression sur le Gouvernement pour relancer les négociations de Doha. Il appelle donc à une reprise rapide des pourparlers avec l'AFC/M23 afin d'éviter que la situation sécuritaire ne dégénère davantage.

Une humiliation nationale pour certains

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'entrée des rebelles à Uvira sans résistance de la part de l'armée nationale est perçue par une partie de la classe politique comme une humiliation nationale. Cette occupation d'une ville stratégique du Sud-Kivu met en lumière les fragilités sécuritaires et alimente les critiques contre la gestion de la crise par les autorités.

Jean-Baptiste Muhindo Kasekwa, opposant et cadre de la coalition Lamuka, insiste sur la nécessité de vérité et des responsabilités. Selon lui, il est grand temps que les dirigeants répondent de leurs actes face à cette situation.