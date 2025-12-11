Congo-Kinshasa: Boxe - La FCB lance le processus du renouvellement de son comité exécutif

11 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Fédération congolaise de boxe (FCB) tiendra son assemblée générale élective le samedi 31 janvier 2026, a annoncé le comité sortant dans un communiqué parvenu à Radio Okapi mercredi 10 décembre.

Cette assemblée vise le renouvellement du comité exécutif de l'instance nationale du noble art en République démocratique du Congo.

Le communiqué, signé par le secrétariat de la FCB le lundi 8 décembre, précise que le dépôt des candidatures est ouvert du 10 au 23 décembre 2025. Les postes à pourvoir comprennent la présidence, plusieurs vice-présidences, ainsi que les fonctions de secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint et membres du comité.

Les personnes intéressées par l'un des neuf postes électifs doivent se présenter au siège de la Fédération, situé à l'entrée 19 du stade des Martyrs, afin de retirer les fiches nécessaires avant de déposer leurs dossiers complets dans les délais impartis. Seules les candidatures introduites dans ce délai seront recevables.

La Fédération souligne également l'importance de garantir une transparence totale tout au long du processus électoral.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.