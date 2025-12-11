Congo-Kinshasa: Boxe - La FCB lance le processus du renouvellement de son comité exécutif

La Fédération congolaise de boxe (FCB) tiendra son assemblée générale élective le samedi 31 janvier 2026, a annoncé le comité sortant dans un communiqué parvenu à Radio Okapi mercredi 10 décembre.

Cette assemblée vise le renouvellement du comité exécutif de l'instance nationale du noble art en République démocratique du Congo.

Le communiqué, signé par le secrétariat de la FCB le lundi 8 décembre, précise que le dépôt des candidatures est ouvert du 10 au 23 décembre 2025. Les postes à pourvoir comprennent la présidence, plusieurs vice-présidences, ainsi que les fonctions de secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint et membres du comité.

Les personnes intéressées par l'un des neuf postes électifs doivent se présenter au siège de la Fédération, situé à l'entrée 19 du stade des Martyrs, afin de retirer les fiches nécessaires avant de déposer leurs dossiers complets dans les délais impartis. Seules les candidatures introduites dans ce délai seront recevables.

La Fédération souligne également l'importance de garantir une transparence totale tout au long du processus électoral.