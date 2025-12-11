Cote d'Ivoire: Baisse de 7% du résultat net de la Société Multinationale de Bitumes au premier semestre 2025

Le résultat net après impôts de la Société Multinationale de Bitumes (SMB), qui produit des bitumes en Côte d'Ivoire, a enregistré une baisse de 7% au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024.

Selon le rapport d'activités au 30 juin 2025, ce résultat net est passé de 4,200 milliards de FCFA au 30 juin 2024 à 3,924 milliards de FCFA.

Quant au chiffre d'affaires, il a connu une baisse de 23% à 102 milliards de FCFA contre 132,360 milliards de FCFA au 30 juin 2024. La direction de la SMB explique ce recul principalement par la baisse du prix du baril d'une part et le retard des ventes sur le marché Export Mer d'autre part.

Selon elle, les ventes de bitumes à fin juin 2025 s'élèvent à 143 kilotonnes contre 183 kilotonnes à la même période en 2024. De l'avis toujours de l'équipe dirigeante de la SMB, les ventes sur le marché national sont en hausse, la baisse provient du marché Export Mer, suite à un arrêt imprévu.

L'excèdent brut d'exploitation se situe à 8,438 milliards de FCFA contre 6,096 milliards de FCFA au premier semestre 2024, soit un accroissement de 38%, grâce à l'amélioration des marges de raffinage sur le marché international et plus globalement de l'environnement économique du raffinage.

En ce qui le concerne, le résultat d'exploitation connait une progression de 10% à 6,055 milliards de FCFA contre 5,492 milliards de FCFA au 30 juin 2024.

Au terme de la période sous revue, le résultat des activités ordinaires a enregistré une hausse de 8%, avec une réalisation de 6 milliards de FCFA contre 5,471 milliards de FCFA au premier semestre 2024.

« Le second semestre s'amorce avec la poursuite des travaux de remise en état des routes » affirme le la direction de la SMB à propos des perspectives qui dessinent pour l'entreprise. Elle ajoute que ces perspectives seront bonnes sur le marché Export Mer avec la saturation de la capacité de production et les besoins de bitumes liés à la construction du réseau routier dans plusieurs pays de la sous-région.