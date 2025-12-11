Afrique de l'Ouest: Le Mali lève 32,999 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Pour financer son budget, le Mali a levé le 10 décembre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 32,999 milliards de FCFA à la suite de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans.

Le montant qui avait été mis en adjudication était de 30 milliards de FCFA. Les soumissions globales faites par les investisseurs se sont établies à 42,702 milliards de FCFA. Toutefois, ces derniers ne se sont pas positionnés sur les obligations de 5 ans. Le taux de couverture du montant mis en adjudication est de 142,34%.

Le montant des soumissions retenu est de 32,999 milliards de FCFA et celui rejeté à 9,703 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 77,28%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré est de 7,59% pour les bons et 9,15% pour les obligations.

Le Trésor Public malien s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 9 décembre 2026. En revanche, le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

Concernant le remboursement du capital des obligations, l'émetteur compte le faire le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 11 décembre 2028. Le paiement des intérêts se fera par an avec un taux de 6,15% et ce dès la fin de la première année.