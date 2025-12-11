Afrique Centrale: L'ouverture d'un corridor pour le retour de soldats burundais, sous escorte de l'AFC-M23

De longues files de militaires burundais ont été aperçus mercredi 10 décembre à la frontière de Gatumba en train de rentrer dans leur pays. Les rebelles de l'AFC-M23, qui contrôlent la zone, ils ont ouvert un corridor aux militaires burundais qui désirent rentrer au Burundi, selon des sources jointes à Bujumbura par Radio Okapi.

Le mouvement des habitants d'Uvira en direction de Bujumbura s'est poursuivi mercredi jusqu'à 16 heures. La frontière de Gatumba était restée ouverte de part et d'autre jusqu'à 16heures ; en dépit du fait que, côté congolais, le poste frontalier de Gatumba est contrôlé par l'AFC-M23, immédiatement après l'entrée des rebelles dans la ville d'Uvira.

Outre la traversée de plusieurs milliers des populations civiles d'Uvira vers le Burundi, des sources contactées à Bujumbura affirment avoir vu de longues files de militaires burundais en train de regagner leur pays. Ils provenaient des lignes des fronts dans la plaine de la Ruzizi et des Moyens plateaux, où ils combattaient aux côtés des FARDC et des Wazalendo contre les rebelles de l'AFC-M23.

Ces derniers contrôlent désormais la zone. Ils ont ouvert un corridor aux militaires burundais qui désirent rentrer chez eux avec leurs équipements, selon les mêmes sources.