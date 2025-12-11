Congo-Kinshasa: La FECOFA et l'AFD s'activent pour la création d'un centre de performance à Kinshasa

La création d'un centre de performance et des métiers du sport a été au cœur de la rencontre tenue mercredi 10 décembre 2025 entre le Comité de normalisation de la Fédération congolaise de football Association (FECOFA) et l'Agence française de développement (AFD) à Kinshasa. Ce projet majeur, né des engagements pris par les présidents congolais, Félix Antoine Tshisekedi, et français, Emmanuel Macron, vise à doter la RDC d'une infrastructure moderne destinée à structurer et professionnaliser le secteur sportif.

Selon Hervé Conan, directeur de l'AFD, le Centre technique national de la FECOFA a été retenu comme site privilégié pour abriter ce futur centre. La réunion avec le CONOR a permis de passer en revue les modalités de mise en œuvre, d'examiner les synergies possibles et de définir les contours d'un outil capable de servir l'ensemble des disciplines sportives, avec une attention particulière accordée au football.

Ce programme s'inscrit dans une dynamique de coopération internationale renforcée en partenariat avec la FIFA.

Une fois opérationnel, selon des analystes sportifs, le centre devrait offrir un véritable levier de développement pour le sport congolais et constituer un atout supplémentaire pour les équipes nationales, Léopards.