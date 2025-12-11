Cote d'Ivoire: Budget 2026 du MENA - Les sénateurs saluent un plan ambitieux pour transformer l'école ivoirienne

Les sénateurs de la Commission des Affaires Économiques et Financières (CAEF) ont adopté à l'unanimité, ce mercredi 10 décembre 2025, le projet de budget Programme 2026 du Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (MENA). Présenté par la Ministre Mariatou Koné, ce budget traduit les efforts continus du gouvernement pour améliorer la qualité du système éducatif et répondre aux défis persistants.

D'un montant global de 1 563,7 milliards de FCFA, le budget 2026 consacre une part prépondérante aux ressources humaines. En effet, 73,85 % de l'enveloppe est dédiée à la prise en charge du personnel, témoignant de l'importance accordée aux enseignants et à l'ensemble des acteurs éducatifs, véritables piliers de la mise en oeuvre des politiques scolaires.

Face aux vénérables sénateurs, le Professeur Mariatou Koné a mis en avant les performances enregistrées ces dernières années, notamment l'amélioration des taux de scolarisation, la poursuite des réformes pédagogiques, le renforcement de la gouvernance éducative ainsi que les investissements structurants en infrastructures scolaires. Elle a également souligné les défis majeurs à relever, parmi lesquels la nécessité d'accroître les capacités d'accueil, de réduire les inégalités territoriales et de renforcer les compétences des enseignants dans un contexte marqué par l'évolution rapide des pratiques d'apprentissage.

Le projet de budget s'articule autour de quatre programmes stratégiques, destinés à guider l'action du MENA en 2026. Il s'agit de l'administration Générale, pour une gestion plus efficace et modernisée du système éducatif ; de l'enseignement Préscolaire et Primaire, cœur de la formation de base, avec un accent sur la qualité et l'accès ; de l'enseignement Secondaire Général, pour consolider les acquis des élèves et préparer l'avenir ; de l'alphabétisation et Éducation Non Formelle, en vue de toucher les populations hors du système scolaire classique et de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie.

L'adoption unanime de ce budget par la CAEF traduit la confiance accordée à la politique éducative menée par le MENA. Elle ouvre également la voie à une année 2026 placée sous le signe de la consolidation des acquis et de l'engagement renouvelé en faveur d'une école ivoirienne plus inclusive, plus performante et tournée vers les exigences du développement national.