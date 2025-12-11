L'ensemble des variétés de la langue des signes utilisées par les personnes sourdes en Côte d'Ivoire est désormais désigné sous l'appellation «Langue des signes de Côte d'Ivoire», en abrégé Lsci. L'information a été donnée, le 3 décembre, au siège du Conseil national des droits de l'homme (Cndh), à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, organisée par la Fédération nationale des sourds de Côte d'Ivoire (Fenassoci).

Selon Ouattara Yéguéléworo, chef de projet à la Fenassoci, cette décision émane de la déclaration de Dabou pour la reconnaissance de la Lsci. Il a expliqué qu'il s'agit d'un texte adopté à l'issue d'un atelier scientifique tenu, à Dabou, les 4 et 5 août. Ce document s'appuie sur les principaux instruments internationaux ainsi que sur le cadre juridique ivoirien pour demander la reconnaissance de la Lsci.

« Il était nécessaire d'avoir un nom officiel pour la langue des signes de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de recherches ont été menées et plusieurs dénominations existent. Mais laquelle utiliser pour un plaidoyer auprès du gouvernement en vue de sa reconnaissance officielle ? Cette déclaration vient affirmer la volonté de la communauté qui demande que le gouvernement reconnaisse, officiellement, la Lsci comme une langue à part entière », a-t-il indiqué.

Cette célébration a également été l'occasion pour Ouattara Yéguéléworo de procéder à la présentation du site web de la fédération, www.fenassoci.org qui, selon lui, permettra de donner de la visibilité aux activités menées par l'organisation.

Pour René Hokou Légré, chef de cabinet de la présidente du Cndh, cette journée vise à renforcer les actions de sensibilisation aux questions liées au handicap, afin d'attirer l'attention des autorités et des populations sur la situation des personnes vivant avec un handicap. Il a souligné que la promotion des droits linguistiques s'inscrit pleinement dans cette ambition, qu'il a qualifiée de légitime, visant à valoriser la communauté sourde.

Pour sa part, Mariana Stribu, représentante adjointe du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) en Cote d'Ivoire, a affirmé que l'Unicef se tient aux côtés du gouvernement et des partenaires pour bâtir une société où chaque enfant, quelles que soient ses capacités, est vu, entendu et respecté, et où son avenir est inclusif.