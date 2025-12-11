Cote d'Ivoire: Législatives - Le Pdci-Rda met en mission ses 163 candidats

Cap sur le 27 décembre 2025. La Maison du Pdci-Rda à Cocody a servi de cadre le 10 décembre 2025, à la cérémonie officielle d'investiture des candidats du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) aux élections législatives prévues le 27 décembre. Au total, 163 candidats ont été investis pour porter les couleurs du parti sur l'ensemble du territoire national.

Moment solennel et hautement politique, cette cérémonie a été marquée par une adresse forte du président du Pdci-Rda, Cheikh Tidjane Thiam, faite depuis l'Europe par visioconférence. Face à des candidats déterminés et à une salle acquise à la cause du parti septuagénaire, le leader du Pdci a donné le ton : « Nous abordons une étape décisive pour notre parti et pour la Côte d'Ivoire. Les législatives du 27 décembre sont un moment de vérité pour la démocratie ivoirienne ».

Dans un discours rassembleur, Tidjane Thiam a appelé les candidats à mener un combat pacifique, fondé sur la proximité avec les populations, l'exemplarité morale et la pédagogie politique. Selon lui, les Ivoiriens aspirent à un changement profond, marqué par la fin de la corruption, une gouvernance vertueuse et des services sociaux dignes, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé.

Rendant hommage aux militants tombés dans le combat démocratique et exprimant sa solidarité aux détenus politiques, le président du Pdci-Rda a insisté sur la responsabilité des candidats : « Chaque siège gagné sera une victoire pour le renouveau démocratique et pour une Côte d'Ivoire réconciliée ».

Au nom des candidats investis, Traoré Matagaly, candidate à Sifié, a salué la confiance placée par le parti en ses représentants. Elle a mis en lumière la forte présence des femmes et des jeunes parmi les candidats, symbole du renouvellement et de l'inclusion prônés par la direction du Pdci-Rda.

« Nous ne sommes pas candidats pour nous-mêmes, mais pour le Pdci-Rda, pour nos populations et pour la démocratie », a-t-elle affirmé, promettant une campagne responsable, pacifique et ancrée dans les réalités locales. Le secrétaire exécutif en chef, Yapo Yapo Calice, a lancé un vibrant appel à l'unité et à la discipline militante. Il a exhorté l'ensemble des structures du parti à se mobiliser pleinement, soulignant que la victoire ne viendra que du travail de terrain, de la cohésion interne et du soutien sans faille aux candidats.

Malgré un contexte électoral jugé difficile par le Pdci-Rda, celui-ci entend transformer cette échéance en une opportunité démocratique majeure. Déterminé, uni et en ordre de bataille, le parti fondé par Félix Houphouët-Boigny affiche clairement ses ambitions : redevenir une force parlementaire centrale et offrir une alternative crédible pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le rendez-vous est donc pris le 27 décembre 2025.