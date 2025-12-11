Sénégal: Kaolack - Plusieurs ateliers de menuiserie de bois prennent feu au marché central

11 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Plusieurs ateliers de menuiserie de bois ont pris feu au marché central de Kaolack (centre), dans la nuit de mercredi à jeudi, a appris l'APS du commandant de la 31e compagnie d'incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, le capitaine Mamadou Yahya Mané.

Il a indiqué à l'APS que ses hommes "ont été alertés à 01h 40mn pour un violent feu d'ateliers de menuiserie de bois au marché central de Kaolack, sur une superficie d'environ 700 m2".

Un fourgon pompe tonne (FPT), un camion-citerne grande capacité (CCGC) et un véhicule d'intervention léger (VIL) ont permis de maitriser les flammes et d'éteindre cet incendie dont l'origine n'a pas encore été déterminée.

Le capitaine Mané a précisé qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels "sont considérables".

Après les constatations d'usage effectuées par des éléments du commissariat central de Kaolack, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, a-t-il signalé, appelant les populations "à plus de vigilance", en cette période de fraîcheur.

