Sénégal: Notto Diobasse - Le maire appelle à protéger les industries locales contre les importations

Thiès — Le maire de la commune de Notto Diobasse, Alioune Sarr, appelle l'État à mettre en place des mesures de défense commerciale afin de protéger les industries locales contre les importations.

"Nous pensons que l'État du Sénégal doit mettre en place des mesures de défense commerciale pour protéger nos industries, parce qu'on ne peut pas admettre que des Sénégalais investissent plus de 10 milliards et que, pendant ce temps, nous importions des produits qui viennent casser cette dynamique industrielle de création d'emplois et de richesse", a-t-il dit.

M. Sarr effectuait mercredi une visite dans quatre établissements industriels installés dans le périmètre sa commune située dans le département de Thiès (ouest), en compagnie de membres du conseil municipal.

Il s'agit d'entreprises industrielles dont les investissements ont dépassé les 10 milliards dans la commune Diobasse, a-t-il indiqué, soulignant que ces sociétés créent "énormément d'emplois".

L'édile affirme que "plus de 400 personnes" travaillent pour ces entreprises, "des permanents comme des journaliers".

Le maire de Notto Diobasse a ainsi appelé les autorités à venir au secours de ces entreprises en les accompagnant, "surtout en mettant des mesures de défense commerciale", insistant sur le fait que "tous les pays du monde le font pour protéger leurs industries".

"Tout cela montre simplement que nous avons des Sénégalais qui ont décidé de croire en notre pays, de croire en notre territoire, de venir ici dans une commune rurale pour investir", a insisté l'ancien ministre en charge du Commerce, de l'Industrie et de l'Informel.

Malheureusement, a-t-il déploré, leurs investissements sont parfois "paralysés" par des importations "sauvages" qui ne sont pas acceptées dans les autres pays.

"Il est temps, pour notre souveraineté économique et industrielle, que des mesures économiques, juridiques et douanières puissent être mises en place pour protéger notre industrie", a plaidé Alioune Sarr .

Il a rappelé que la commune de Notto Diobasse a lancé le projet de "Smart City" pour attirer le maximum d'investissements, en misant sur des Sénégalais dont l'expertise permet d'apporter de valeur ajoutée et de contribuer à la création d'emplois.

"La commune continuera à être cette commune de production, de création d'emplois et de richesse", a-t-il assuré.