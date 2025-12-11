Sénégal: Trois femmes sur 10 déclarent avoir subi des violences en 2024 (Etude)

11 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Une étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), dont les résultats ont été récemment rendus publics par le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, révèle que trois femmes sur dix ont déclaré avoir subi des violences pendant les 12 derniers mois de l'année 2024.

L'étude commanditée par le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a été conduite par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, appuyée par les agences du système des Nations unies.

Il en ressort que "3 femmes sur 10 ont dit avoir subi des violences pendant les 12 derniers mois qui avaient précédé l'enquête", en 2024, renseigne la directrice de la Famille, Rokhaya Diakhaté.

Elle intervenait dans le cadre d'un atelier organisé à Thiès pour la validation du deuxième plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Les femmes et les filles qui n'ont pas de revenus sont les plus touchées par cette violence, de même que les personnes âgées et les enfants qui subissent également des violences", a indiqué Mme Diakhaté.

"Donc, la plupart du temps, ce sont des personnes qui vivent dans la vulnérabilité qui les subissent", a insisté la directrice de la Famille.

Dans le cadre de ce deuxième plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains, elle a assuré que "les nouveaux types de violence, notamment les violences émergentes comme les violences en ligne, les violences gynéco-obstétriques, le harcèlement, toutes ces formes de violence imaginables ou non imaginables" seront intégrées.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.