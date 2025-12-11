Sénégal: Trois femmes sur 10 déclarent avoir subi des violences en 2024 (Etude)

Thiès — Une étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), dont les résultats ont été récemment rendus publics par le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, révèle que trois femmes sur dix ont déclaré avoir subi des violences pendant les 12 derniers mois de l'année 2024.

L'étude commanditée par le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a été conduite par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, appuyée par les agences du système des Nations unies.

Il en ressort que "3 femmes sur 10 ont dit avoir subi des violences pendant les 12 derniers mois qui avaient précédé l'enquête", en 2024, renseigne la directrice de la Famille, Rokhaya Diakhaté.

Elle intervenait dans le cadre d'un atelier organisé à Thiès pour la validation du deuxième plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains.

"Les femmes et les filles qui n'ont pas de revenus sont les plus touchées par cette violence, de même que les personnes âgées et les enfants qui subissent également des violences", a indiqué Mme Diakhaté.

"Donc, la plupart du temps, ce sont des personnes qui vivent dans la vulnérabilité qui les subissent", a insisté la directrice de la Famille.

Dans le cadre de ce deuxième plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains, elle a assuré que "les nouveaux types de violence, notamment les violences émergentes comme les violences en ligne, les violences gynéco-obstétriques, le harcèlement, toutes ces formes de violence imaginables ou non imaginables" seront intégrées.