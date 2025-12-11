Sénégal: Aïssata Tall Sall - 'Le ministre de l'Intérieur incarne le caractère régalien de l'Etat'

Dakar — La députée Aïssata Tall Sall a appelé le ministre de l'Intérieur à maintenir "un équilibre républicain" dans l'exercice de ses fonctions qui doivent incarner "le caractère régalien de l'État".

"Vous devez travailler à maintenir un équilibre républicain dans l'exercice de ces missions, marquées par de fortes antinomies entre centralisation, déconcentration, laïcité et garanties des libertés publiques", a-t-elle déclaré à l'endroit du ministre Mouhamadou Bamba Cissé.

La député Aïssata Tall Sall du groupe parlementaire de l'opposition intervenait mercredi lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du projet de budget du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour l'exercice 2026.

La présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Senegal a rappelé au ministre qu'il incarne "le caractère régalien de l'État" et doit, à ce titre, concilier les exigences de l'État central, de l'État décentralisé et de l'État déconcentré, tout en veillant au respect de la laïcité et des libertés individuelles.

Elle a invité M. Cissé à privilégier le dialogue "avant toute décision", en allusion notamment aux opérations de désencombrement actuellement conduites par le ministère de l'Intérieur.

Elle a également insisté sur la nécessité pour le ministre de rester "à équidistance de toutes les formations politiques et de maintenir un dialogue sincère avec les acteurs du processus électoral".

Aïssata Tall Sall a enfin invité le ministre de l'Intérieur à s'inspirer de ses prédécesseurs, dont Valdiodio Ndiaye, premier ministre de l'Intérieur du Sénégal indépendant, avant de lui adresser ses encouragements.