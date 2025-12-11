Sénégal: 'Musée national des sports' - Khady Diène Gaye réaffirme l'ambition des pouvoirs publics

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a réaffirmé la volonté des pouvoirs publics créer un "musée national des sports" destiné à conserver et sauvegarder le patrimoine sportif du pays.

"Nous envisageons de créer un musée des sports qui nous servira de lieu de conservation de notre patrimoine sportif, afin de le préserver et de le transmettre aux générations futures", a déclaré Mme Gaye.

Elle s'exprimait lors de la projection en avant-première du film "Le Sacre - Ndamli" réalisé par la journaliste sportive sénégalaise Mame Fatou Ndoye, mercredi, au Grand Théâtre de Dakar.

Selon la ministre de la Jeunesse et des Sports, les services de son département sont engagés pour la concrétisation de ce projet sur lequel l'Etat du Sénégal travaille depuis quelques années.

L'idée de créer un "musée national des sports" traduit la volonté des pouvoirs publics de rendre hommage aux pionniers du sport sénégalais et à toutes les autres générations qui ont porté haut les couleurs du pays.