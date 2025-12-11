Sénégal: 'Musée national des sports' - Khady Diène Gaye réaffirme l'ambition des pouvoirs publics

11 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a réaffirmé la volonté des pouvoirs publics créer un "musée national des sports" destiné à conserver et sauvegarder le patrimoine sportif du pays.

"Nous envisageons de créer un musée des sports qui nous servira de lieu de conservation de notre patrimoine sportif, afin de le préserver et de le transmettre aux générations futures", a déclaré Mme Gaye.

Elle s'exprimait lors de la projection en avant-première du film "Le Sacre - Ndamli" réalisé par la journaliste sportive sénégalaise Mame Fatou Ndoye, mercredi, au Grand Théâtre de Dakar.

Selon la ministre de la Jeunesse et des Sports, les services de son département sont engagés pour la concrétisation de ce projet sur lequel l'Etat du Sénégal travaille depuis quelques années.

L'idée de créer un "musée national des sports" traduit la volonté des pouvoirs publics de rendre hommage aux pionniers du sport sénégalais et à toutes les autres générations qui ont porté haut les couleurs du pays.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.