Sénégal: Le pays a exporté 230.072 tonnes de poissons en 2024 (Ministre)

Dakar — Le Sénégal a exporté 230.072 tonnes de poissons en 2024, sur une production totale de 448.756 tonnes, a-t-on appris de la ministre des Pêches et de l'Economie maritime, Fatou Diouf.

"Pour 2024, 448.756 tonnes de poissons ont été produits. Sur ce nombre, on a exporté 230.072 mille tonnes. Cela correspond à la moitié" de la production annuelle de cette année-là, a-t-elle déclaré, mercredi, lors de la séance plénière consacrée à l'examen du budget de son département pour l'exercice 2026.

Elle faisait le point sur la situation des entreprises franche d'exportation (EFE) qui exportent presque toutes leurs productions.

Il y a nécessité de mettre en place "un système de régulation. Il est bien d'exporter pour avoir des devises mais je considère aussi que le pays doit également être approvisionné sur certains produits", a indiqué la ministre des Pêches.

Elle a rappelé que les ressources halieutiques sont un patrimoine national géré par l'État, ce qui veut dire qu'elles appartiennent à la communauté, comme le stipule le Code de la pêche.

Le Sénégal, parallèlement à ses exportations de poissons, "importe 34 mille tonnes", a-t-elle déploré, soulignant que les espèces de poissons consommés au Sénégal "doivent rester au pays".

Beaucoup pensent que l'on exporte plus vers l'Europe mais la plupart des produits vont en Côte d'Ivoire et au Mali, a signalé la ministre de la Pêche et de l'Economie maritime.

"C'est bien d'exporter mais il faut travailler à un équilibre. Il nous faut un cadre juridique approprié", a insisté Fatou Diouf, avant d'exhorter les parlementaires ainsi que les autres acteurs à s'impliquer davantage dans la gestion du secteur de la pêche en vue de contribuer à le "redresser".