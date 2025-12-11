Sénégal: Un laboratoire récemment acquis bientôt opérationnel pour l'analyse des produits halieutiques (Ministre)

11 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal vient d'acquérir un laboratoire d'analyses de produits halieutiques qui sera opérationnel au plus tard dans trois mois, a annoncé la ministre des Pêches et de l'Economie maritime, Fatou Diouf.

"Pour une première fois, l'État du Sénégal a un laboratoire d'analyses des produits halieutique financé avec la coopération japonaise à hauteur de 7 milliards", a-t-elle dit.

Fatou Diouf revenait, face aux députés, sur les réalisations de son département, mercredi, lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du projet de budget de son département pour l'exercice 2026.

Selon la ministre des Pêches, ce laboratoire que le Sénégal vient d'acquérir est en train d'être équipé et sera opérationnel "d'ici deux, trois mois".

Son rôle sera de contrôler les produits halieutiques destinés à l'exportation ou à la consommation locale.

"Ce laboratoire va contribuer au contrôle des produits qui entrent et sortent du pays, pour voir s'ils répondent aux normes de consommation avant la délivrance d'autorisations", a expliqué Fatou Diouf.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.