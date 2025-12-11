Sénégal: Un laboratoire récemment acquis bientôt opérationnel pour l'analyse des produits halieutiques (Ministre)

Dakar — Le Sénégal vient d'acquérir un laboratoire d'analyses de produits halieutiques qui sera opérationnel au plus tard dans trois mois, a annoncé la ministre des Pêches et de l'Economie maritime, Fatou Diouf.

"Pour une première fois, l'État du Sénégal a un laboratoire d'analyses des produits halieutique financé avec la coopération japonaise à hauteur de 7 milliards", a-t-elle dit.

Fatou Diouf revenait, face aux députés, sur les réalisations de son département, mercredi, lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du projet de budget de son département pour l'exercice 2026.

Selon la ministre des Pêches, ce laboratoire que le Sénégal vient d'acquérir est en train d'être équipé et sera opérationnel "d'ici deux, trois mois".

Son rôle sera de contrôler les produits halieutiques destinés à l'exportation ou à la consommation locale.

"Ce laboratoire va contribuer au contrôle des produits qui entrent et sortent du pays, pour voir s'ils répondent aux normes de consommation avant la délivrance d'autorisations", a expliqué Fatou Diouf.